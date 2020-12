Liam Neeson Thriller Honest Thief arrive sur Blu-ray et numérique ce mois-ci

Voleur honnête, le dernier Liam Neeson thriller / film d’action où il doit utiliser un certain ensemble de compétences parce que Pris blague, sort ce mois-ci. 8 décembre numériquement et sur Blu-ray / DVD le 29 décembre, parfait pour ramasser et regarder le Nouvel An pour passer le temps jusqu’à ce que la balle tombe en 2020. Ce n’était en fait pas si mal, l’un des meilleurs films de Neeson depuis Taken l’a mis sur cette voie. Je ne sais pas comment l’appeler « Global Action Hero Liam Neeson » comme Universal le fait, mais il fait certainement beaucoup de ces films maintenant. Tu peux voir le Voleur honnête Couverture Blu-ray ci-dessous.

Spécifications du Blu-ray Honest Thief

« Le voleur méticuleux Tom Carter (Neeson) a volé 9 millions de dollars aux banques de petites villes tout en gardant son identité secrète. Mais après être tombé amoureux de la pétillante Annie (Walsh), Tom décide de révéler son passé criminel, seulement pour être doublé par deux impitoyables agents du FBI. Voleur honnête est une histoire de rédemption et la mission d’un seul homme de faire les choses pour l’amour. Héros d’action mondial Liam Neeson (Pris la franchise, Batman commence) joue le rôle d’un voleur de banque notoire qui se transforme pour être doublé par une paire d’agents corrompus du FBI dans le thriller captivant Voleur honnête, disponible à la vente sur Digital le 8 décembre 2020, et sur Blu-ray ™, DVD et à la demande le 29 décembre 2020, chez Universal Pictures Home Entertainment. «

Couches: DVD 9

Ratio d’aspect: 16: 9 2,39: 1 grand écran anamorphique

Évaluation: PG-13 pour violence forte, références grossières et bref langage fort

Langues / Son: Anglais Dolby Digital 5.1

Les sous-titres: Sous-titres anglais SDH et Amérique latine espagnol

Voleur honnête est disponible à la vente sur Digital le 8 décembre 2020 et sur Blu-ray ™, DVD et sur demande le 29 décembre 2020. C’est vraiment un film solide, alors peut-être essayer celui-ci cette saison.

