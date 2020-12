Quand est Hanoukka 2020? Date de début de la fête juive des lumières et signification de la menorah

Le gouvernement assouplit ses règles sur les coronavirus pendant cinq jours à Noël, bien que ce soit une bonne nouvelle pour de nombreuses familles, il a également suscité des critiques, car de telles mesures n’ont pas été prises pour d’autres fêtes religieuses, comme l’Aïd et le Diwali. Le festival juif de Hanoucca est également célébré en décembre, mais l’Angleterre sera toujours soumise à des restrictions à trois niveaux pour la durée.Quand est Hanoucca 2020? Hanoucca est un festival de huit jours qui démarre traditionnellement le 25e jour de la mois de Kislev dans le calendrier hébreu. Cette année, cela tombe le jeudi 10 décembre. Il se terminera le vendredi 18 décembre.La nourriture traditionnelle de Hanoucca, y compris le saumon fumé et les latkes de pommes de terre, qui sont frits dans l’huile (Photo: Getty) Quelle est la signification de Hanoucca? Pour célébrer la reconquête du temple, ils ont allumé sa lampe, mais ont constaté qu’ils n’avaient que suffisamment d’huile pour le maintenir allumé pendant un jour.Cependant, miraculeusement, la lampe est restée allumée pendant huit jours.C’est pourquoi Hanoucca est observée par allumer une menorah – un chandelier à neuf branches. Une branche, qui se trouve généralement au-dessus ou au-dessous des autres, contient la bougie qui est utilisée pour allumer les huit autres, dont une est allumée chaque nuit.À la fin de la fête, la menorah est complètement enflammée. fait avant, et des chansons chantées après. Parfois, des cadeaux peuvent être échangés.Hanukkah gelt est distribué aux enfants et les dreidels sont filés après que la bougie est allumée (Photo: Getty) Comment est célébrée Hanoucca? Certains juifs choisissent de célébrer Hanoucca de la même manière que Noël, en offrant des cadeaux et partager les repas avec les amis et la famille. Parce que l’huile pour la menorah joue un rôle si important dans le festival, de nombreux aliments de Hanoukka sont frits dans l’huile. Les lattes et les doughnut à la gelée sont préférés.Après avoir allumé la bougie chaque soir, il est de coutume de faire tourner un dreidel, une toupie à quatre faces jouée avec des enfants.Les enfants reçoivent également de la gelt de Hanoukka, qui est de l’argent en chocolat.