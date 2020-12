Décès du grand Gary Parcell de la ligue de rugby

Peter Psaltis est un commentateur de Nine NRL et l’hôte de L’émission de radio Wide World of Sports de 4BC à Brisbane. Branchez-vous à partir de 18 h, du lundi au jeudi!

Je suis très triste d’annoncer le décès d’une ligue de rugby géniale ce soir.

Gary Parcell est malheureusement décédé à l’âge de 87 ans.

Le décès de Gary marque la fin d’une époque.

Vous voyez, Gary était le dernier membre survivant de la première ligne australienne entièrement d’Ipswich à la fin des années 50 et au début des années 60.

C’est vrai, pour les jeunes auditeurs ou pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l’histoire du jeu. Ipswich a fourni aux Kangourous toute la première rangée.

Gary Parcell, Noel Kelly et Dud Beattie.

Tous les trois étaient des gentlemen absolus. Ils ont joué le jeu à une époque difficile. Ils venaient d’une partie difficile du monde et ils sont tous allés jouer le jeu au plus haut niveau.

Gary Parcell (radio 4BC)

La Rugby League coule dans les veines des familles Parcell.

Le père de Gary, Percey, a joué pour Brothers à Ipswich, le fils de Gary, Steve, a joué pour les Jets et était le représentant d’un résident du Queensland et Matt Parcell a joué pour les Jets d’Ipswich, les résidents de la Qld et joue maintenant dans la Super League anglaise.

Gary faisait également partie de l’une des meilleures équipes de tous les temps du Queensland. À l’époque pré-origine, contre toute attente. Gary faisait partie de l’équipe du Queensland qui a remporté la série inter-États en 1959.

C’était la dernière fois que le Queensland remportait une série avant le début d’Origin en 1980. Cela fait longtemps entre les victoires.

En 2013, Mal Meninga, alors entraîneur du Queensland Origin, et la ligue de rugby du Queensland ont honoré l’équipe de 1959 lors d’une cérémonie avec l’équipe du Queensland.

C’était un spectacle fantastique.

En voyant Frank Drake mélanger avec Billy Slater,

Barry Muir discute avec Cooper Cronk.

Et la liste continue.

Garry Parcell, Dud Beattie et Noel Kelly étaient tous présents ce soir-là. Et les joueurs actuels étaient impressionnés. Dans la crainte de voir les premiers rangs d’Ipswich, du Queensland et de l’Australie.

Les 3 hommes sont maintenant ensemble. Sans doute rattraper le temps perdu.

À la famille Parcell, nous transmettons nos condoléances.

Gary était un homme formidable qui manquera à beaucoup.

Qu’il repose en paix.