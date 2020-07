Les statistiques et les temps de recharge de Yone révélés dans la mise à jour du PBE de la ligue

League of Legends les fans ont enfin pu voir à quoi ressemblaient les capacités de Yone plus tôt dans la journée – et maintenant nous connaissons ses statistiques et ses temps de recharge.

Surrenderat20 a présenté les statistiques provisoires de Yone dans la mise à jour PBE d’aujourd’hui, révélant tout ce que vous devez savoir sur les capacités de l’Inoubliable. Les théoriciens peuvent maintenant comparer les statistiques de l’épéiste à celles d’autres champions et commencer à réfléchir à la meilleure optimisation des objets pour transporter leurs coéquipiers.

Voici les statistiques et les temps de recharge de Yone.

Statistiques de base

PV de base: 550

HP5: 7,5

HP par niveau: 90

Régénération HP par niveau: 0,15

Base MR: 32

MR par niveau: 1,25

Base AD: 60

AD par niveau: 2,5

Armure de base: 28

Armure par niveau: 3

Vitesse d’attaque par niveau: 2,5

Vitesse de déplacement de base: 345

Portée d’attaque: 175

Statistiques de capacité et temps de recharge

Passif – Voie du chasseur

Capture d’écran via Riot Games

Q – Acier mortel

Capture d’écran via Riot Games

W – Coupure de l’esprit

Capture d’écran via Riot Games

E – Âme déliée

Capture d’écran via Riot Games

R – Destin scellé

Capture d’écran via Riot Games

Les fans désireux de tester l’épéiste tué devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Le PBE est actuellement hors ligne, mais Ligue Le producteur principal des champions Ryan «Reav3» Mireles a déclaré que Yone atteindrait le PBE «plus tard dans la journée».