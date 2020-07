The Mercury 13: Les femmes qui auraient pu être les premières astronautes de la NASA

La vie des premiers astronautes américains – un groupe connu sous le nom de Mercure 7 – ont été gravés dans l’histoire moderne. Chronique dans le film désormais classique de 1983 « The Right Stuff », basé sur le 1979 livre du même nom par Tom Wolfe, ces pilotes d’essai militaires étaient également tous des hommes.

Moins connue est l’histoire des 13 femmes qui auraient pu se qualifier pour le programme d’astronautes de la NASA. Surnommés le Mercury 13, ces pilotes intrépides avaient toutes les qualifications et l’expérience pour être en mesure de rivaliser – et dans certains cas, de surpasser – leurs homologues masculins. Ils étaient simplement du mauvais sexe.

Avec le lancement en 1957 de l’Union soviétique Spoutnik , le premier satellite artificiel, le course spaciale entre l’URSS et les États-Unis était officiellement en cours. Alors que les responsables américains travaillaient pour développer et renforcer le programme spatial naissant du pays, ils ont décidé de commencer à embaucher des astronautes qui finiraient par voler dans l’espace.

Mais comment embaucher pour un poste que personne n’a jamais occupé, et avant que les États-Unis n’aient même lancé un satellite non équipé dans l’espace? Selon le Magazine de médecine de Harvard , les responsables se sont tournés vers le Dr William Randolph « Randy » Lovelace, un médecin aérospatial et chef du comité de la NASA sur les sciences de la vie, pour obtenir des conseils. Lovelace était en charge de développer des tests physiques et mentaux pour s’assurer que les astronautes seraient capables de gérer les rigueurs de l’exploitation en microgravité. Les tests ont été incroyablement approfondis afin de faire face à tous les défis connus et inconnus du voyage spatial.

Lovelace a accepté avec grâce les nombreux candidats astronautes de la NASA et les a soumis à ses régimes de tests rigoureux afin de sélectionner les meilleurs hommes pour le poste. Mais à l’insu de l’agence, Lovelace a également décidé de mener ses propres tests en secret, mais sur des candidates qui répondaient également aux qualifications d’astronaute de la NASA. Les femmes qualifiées étaient connues sous le nom de Stagiaires de la première dame astronaute, ou FLAT , et plus tard sous le nom de Mercury 13.

Les candidates ont été triées sur le volet par Lovelace et ont visité sa clinique individuellement ou par paires pour effectuer les tests. Les femmes n’ont pas été testées en groupe, comme l’indique le nom de Mercury 13; ils n’ont pas non plus été officiellement inclus dans aucun programme de la NASA. À l’époque, il n’existait aucun programme approuvé par le gouvernement pour recruter, tester ou former des femmes astronautes. Lovelace a dirigé tout le programme tout seul.

L’histoire des premières femmes pilotes américaines à être testées pour les vols spatiaux est au centre d’un documentaire Netflix intitulé « Mercury 13. » Les femmes étaient qualifiées pour être des candidates astronautes, mais la NASA ne s’intéressait pas aux femmes astronautes à l’époque. (Crédit d’image: Netflix)

Ce que le Mercury 13 a traversé

Lovelace a commencé ses tests en 1960 avec Geraldyn « Jerrie » Cobb , et a finalement étendu le programme à 25 pilotes de plus après le succès bien documenté de Cobb. À la fin de 1961, 13 femmes au total, dont Cobb, ont fait le montage final: Myrtle Cagle, Janet Dietrich, Marion Dietrich, Wally Funk, Sarah Gorelick, Jane « Janey » Briggs Hart, Jean Hixson, Rhea Woltman, Gene Nora Stumbough, Irene Leverton, Jerri Sloan et Bernice Steadman.

La sélection finale des astronautes a été effectuée en trois phases de test. Une revue de 2009 publiée dans la revue Progrès dans la formation en physiologie décrit la première phase des tests comme une série exténuante de tests physiques et d’examens, y compris des radiographies complètes, un examen gynécologique, des électrocardiogrammes (ECG) pour mesurer la fréquence cardiaque, des électroencéphalogrammes (EEG) pour mesurer l’activité cérébrale, d’autres tests neurologiques, des examens pulmonaires , des tests de capacité d’oxygène et plus encore.

La deuxième phase des tests comprenait des dépistages psychologiques, des tests de personnalité, des examens neurologiques supplémentaires, des tests d’isolement et plus encore. La phase finale consistait en des simulations de vol. Comme il ne s’agissait pas d’un programme officiel de la NASA, ces femmes n’ont pas pu passer ces tests en groupe ni même effectuer des phases consécutives. Au lieu de cela, les tests ont été administrés au printemps et à l’été 1961.

Toutes les femmes ont terminé avec succès la première phase et trois d’entre elles ont également achevé la deuxième phase. Jerrie Cobb était la seule femme à avoir officiellement terminé les trois phases, et elle a marqué dans le top 2% de tous les candidats de tout sexe, surpassant certains des astronautes de Mercury 7. Malheureusement, le programme FLAT a été annulé en 1962 avant que de nombreuses femmes n’aient même eu la chance de tenter tous les tests.

Jerrie Cobb, membre du Mercury 13, teste en 1960 dans l’installation d’inertie spatiale à axes multiples de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Le financement n’était pas le problème, car le programme FLAT était financé par Jacqueline « Jackie » Cochran, qui était pilote et pionnière dans l’aviation féminine. Mais la capacité de tester réellement ces femmes est finalement ce qui a arrêté le programme. Lovelace n’avait que la capacité d’effectuer les examens physiques et médicaux dans sa clinique. La troisième phase des tests, qui impliquait une simulation spatiale, a nécessité l’utilisation d’installations militaires. Mais le gouvernement n’a pas permis à Lovelace d’utiliser du matériel militaire pour tester les femmes lorsque la NASA n’avait pas l’intention de les envoyer dans l’espace, ni même de considérer les femmes comme des candidates astronautes à l’époque. En conséquence, le programme FLAT a été annulé.

Bien qu’ils se soient vu refuser la possibilité de voler dans l’espace, les FLATS sont mémorables en raison de leur dévouement et de leur travail pour un avenir plus égalitaire. « Les femmes qui ont passé les tests médicaux des astronautes étaient remarquables pour leur volonté d’essayer quelque chose de dur », a déclaré Amy Shira Teitel, auteure de « Fighting for Space: Two Pilots and Leur Historic Battle for Female Spaceflight » (Grand Central Publishing, 2020). « Même s’ils n’étaient pas qualifiés pour voler dans l’espace selon les normes du jour de la NASA, leur engagement à poursuivre un rêve est inspirant », a déclaré Shira à Space.com dans un e-mail.

Après l’annulation du programme de Lovelace, Jerrie Cobb a continué à travailler pour mettre les femmes dans l’espace. En 1961, avant l’annulation du programme, l’administrateur de la NASA James Webb a nommé Cobb un consultant de l’agence sur le rôle des femmes dans l’espace, selon la NASA. Lorsqu’elle a reçu notification que les tests finaux du programme FLATs n’auraient pas lieu, elle a commencé à faire campagne au Congrès pour une audition sur les femmes dans l’espace. Ses efforts se sont concrétisés en juillet 1962.

Étonnamment, et pour des raisons qui n’ont pas été rendues publiques, c’est Jackie Cochran qui a mis le dernier clou dans le cercueil du programme FLAT lors des audiences du Congrès de 1962. Elle s’est opposée au rétablissement du programme et a plutôt exprimé son soutien à l’envoi d’hommes sur la lune. Certains ont émis l’hypothèse que ses motivations étaient politiques, a rapporté The Verge. Cochran espérait peut-être mettre fin au programme dans l’espoir d’en diriger un encore plus grand – peut-être même un programme où elle occuperait le devant de la scène et volerait elle-même dans l’espace, a rapporté Popular Science.

L’héritage du Mercury 13

Bien qu’aucun des membres de Mercury 13 ne soit jamais arrivé dans l’espace, ces femmes ont ouvert la voie à d’autres astronautes qui ont brisé le plafond de verre des femmes de la NASA, telles que Sally Ride , Eileen Collins , Mae Jemison , Peggy Whitson et plus.

Le parcours des FLAT a été relaté dans des livres tels que « Mercure 13: La véritable histoire de treize femmes et le rêve du vol spatial « (Thorndike Press, 2003) de Martha Ackmann et » Fighting for Space: Two Pilots and Leur Historic Battle for Female Spaceflight « , une biographie en duel de Jackie Cochran et Jerrie Cobb, écrite par Amy Shira Teitel. Le documentaire Netflix 2017 » Mercure 13 « a introduit les histoires de ces femmes dans le débat général sur les femmes dans l’histoire et Amazon commandé une série télévisée à propos des FLAT en 2017.

