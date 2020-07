Sony envoie du crédit PS Store gratuit aux membres PS Plus

Qui n’aime pas l’argent gratuit? Des rapports arrivent partout dans le monde selon lesquels Sony envoie du crédit PlayStation Store gratuit aux membres PlayStation Plus. On ne sait pas quelles sont les conditions pour être éligible à la promotion – en plus d’être activement abonné au programme d’adhésion du géant japonais, bien sûr – mais il semble que la monnaie soit distribuée dans le monde entier.

Au Royaume-Uni, vous obtiendrez un crédit PS Store très raisonnable de 10 £; aux États-Unis, vous obtiendrez 10 $. Pendant ce temps, ceux d’entre vous en Europe continentale auront droit à 10 €, et ainsi de suite. Si vous avez été sélectionné, vous recevrez une notification sur votre PlayStation 4, vous avertissant de l’argent qui a été ajouté à votre portefeuille PS Store.

Tout cela coïncide parfaitement avec les soldes d’été de la société, qui ont fait chuter les prix de dizaines de titres. Vous pouvez en savoir plus ici. Avez-vous reçu l’édulcorant 10e anniversaire? Sur quoi prévoyez-vous dépenser le crédit gratuit du PS Store? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous et essayez de ne pas être trop en colère si vous avez manqué.