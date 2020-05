Les scénaristes de Dungeons & Dragons parlent beaucoup avec les sorciers de la côte

Donjons & Dragons scénaristes Jonathan Goldstein et John Francis Daley travaillent dur sur le script pour une version cinématographique du jeu RPG, travaillant sur la deuxième version du script. En fait, ils allaient commencer à rechercher des lieux pour le film avant le début de la fermeture d’Hollywood. Lorsque vous écrivez un film hollywoodien à gros budget comme celui-ci, en particulier un film avec ce matériel source bien-aimé, vous devez vous appuyer sur ce qui précède pour vous aider à fournir une feuille de route pour savoir où vous allez. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Goldstein et Daley révèlent qu’ils travaillent en étroite collaboration avec la société Dungeons & Dragons Wizards of the Coast.

Dungeons & Dragons est entre de bonnes mains

Goldstein a déclaré: « Nous n’avons pas encore été abordés par les joueurs, mais nous travaillons avec les Wizards of the Coast, les détenteurs de la marque de D&D. Ce sont les experts. Nous avons des gens avec qui nous travaillons, et c’est très utile, car autant que nous en savons sur D&D, c’est une goutte d’eau par rapport aux 45 ans de tradition qui existent, donc ces gars sont une telle ressource. Si nous avons besoin d’un sort particulier [high]-niveau assistant pourrait faire, ils pourraient nous donner une liste. C’est très amusant. « A ajouté Daley: » Je joue aussi à un jeu hebdomadaire de Donjons & Dragons, qui est maintenant devenu des jeux Zoom. C’est aussi une façon amusante de garder le pied dans ce monde pendant que vous écrivez un film à ce sujet. «

Écoutez, ces gars-là sont évidemment des fans et des joueurs, donc il y a de fortes chances qu’ils puissent traduire cet enthousiasme sur grand écran. Si rien d’autre, cela ne peut pas être aussi mauvais que le dernier film théâtral de Dungeons & Dragons, c’est sûr. Espérons que celui-ci puisse bientôt entrer en production.

