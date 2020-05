La saison 3 de Cobra Kai quittera YouTube, première ailleurs – / Film

YouTube a balayé la jambe, mais Cobra Kai n’est pas encore en baisse pour le compte.

La série de scripts originaux la plus acclamée du site de streaming vidéo ne proposera pas sa première saison sur cette plate-forme. Au lieu, Cobra Kai, la continuation télévisée du streamer Karate Kid la franchise de cinéma, est à la recherche d’une autre maison dans un autre service de streaming, Netflix et Hulu étant apparemment « en tête de la liste restreinte des prétendants » qui ont manifesté leur intérêt pour la diffusion de l’émission.

YouTube a tenté d’entrer dans les guerres du streaming il y a quelques années avec YouTube Premium, et le succès précoce de Cobra Kai les mettre sur la carte et en faire au moins un petit concurrent dans cette bataille multi-entreprises. Mais le site n’a pas réussi à générer plus d’émissions qui ont gagné le même niveau de buzz, alors YouTube a essentiellement annoncé qu’il tentait de créer des programmes de script originaux. Cobra Kai la saison 3 a reçu un feu vert il y a des mois, et nous avons appris au Comic-Con de l’année dernière que Ralph MacchioLe personnage de Daniel LaRusso retournerait au Japon, mais à part cette mise à jour, c’était plutôt calme.

Now Deadline rapporte que Cobra Kai saison 3 ne fera pas ses débuts sur YouTube. Au lieu de cela, la saison 3 est diffusée dans son studio de production, Sony Pictures Television, qui l’a sorti pour trouver une nouvelle maison potentielle. Apparemment, tous les principaux streamers étaient intéressés, mais il semble que Netflix et Hulu soient actuellement en tête du peloton en ce moment. Quiconque finit par obtenir les droits de la troisième saison, ils auront également des droits non exclusifs sur la première et la deuxième saison afin que les fans puissent se rattraper sans être obligés de changer de plate-forme pour le faire. On dirait que même si YouTube ne veut pas faire plus de l’émission, ils ne veulent pas non plus la laisser passer complètement. Peut-être que si j’étais l’exécutif de YouTube qui était initialement éclairé Cobra Kai, Je ne voudrais pas non plus tout vendre.

Voici comment ça s’est passé: YouTube a dit qu’il diffuserait la troisième saison de l’émission, mais ils ont dit à Sony TV qu’ils ne commanderaient pas une quatrième saison. Cette nouvelle a amené Sony à demander s’ils pouvaient faire le tour d’un endroit qui aurait donnez-lui une quatrième saison (si la troisième saison s’avérait assez réussie), et les négociations se sont déroulées à partir de là.

De l’extérieur, en regardant à l’intérieur, il semble que Hulu pourrait «avoir besoin» Cobra Kai un peu plus que Netflix en ce moment. Nous savons déjà que la pandémie de coronavirus n’affectera aucune des versions prévues de Netflix pour le reste de cette année, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il en soit de même pour Hulu. Et puisque Netflix a déjà une tonne de choses alignées, cela ne ferait probablement pas de mal à Hulu non seulement d’avoir un accès exclusif à une nouvelle saison d’une émission populaire, mais aussi d’exploiter ces deux premières saisons pour attirer de nouveaux abonnés potentiels … Ou du moins encourager ses abonnés existants à passer plus de temps sur le service binging toute la série.

Aucune date de sortie officielle n’est encore en place, mais nous vous indiquerons où Cobra Kai la saison 3 finit par atterrir. Pour voir tout / Film’s Cobra Kai-contenu lié (et il y a beaucoup, y compris des interviews, des éditoriaux, etc.), cliquez ici.

