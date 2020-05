La bande-annonce de Sci-Fi Film Volition fait ses débuts, disponible pour le 10 juillet

Volition est un nouveau thriller de science-fiction de Giant Pictures qui sortira les services de streaming, notamment Apple TV et Amazon Prime Video, le 10 juillet. Les stars du cinéma Adrian Glynn McMorran, Magda Apanowicz, John Cassini, Frank Cassini, Aleks Paunovic, et Bill Marchant. Il est dirigé par Tony Dean Smith, qui a également écrit le film avec Ryan W. Smith. Cela implique des précogs et le rôle que ce pouvoir aurait dans votre vie, en commençant dès l’enfance. Il semble intrigant et devrait probablement être sur votre radar lors de sa sortie. Consultez la bande-annonce, l’affiche et le synopsis pour Volition en bas.

Synopsis et affiche de Volition

« Quand vous savez que votre monde est prédéterminé, il est difficile de se soucier de vos choix. Cela est vrai pour James Odin. Lors d’une nuit détrempée en 1991, deux voitures entrent en collision, laissant tous les conducteurs morts sur les lieux, y compris la mère de la seul survivant – un enfant – James Odin. C’est une tragédie. Mais le plus tragique, c’est que James, sept ans, avait prévu l’accident deux mois auparavant. Il a essayé de l’empêcher, mais qui va croire un enfant qui prétend voir l’avenir? »

« Plus de vingt ans plus tard, James est un produit du système de placement familial qui a échoué. Sachant que les événements de son avenir sont prédestinés, il s’en tire, utilisant sa capacité pour des délits mineurs et des frissons bon marché. Mais quand une vision présente révèle pour lui son propre meurtre imminent, James doit partir en fuite. Avec une nouvelle amie, Angela, il doit changer le sort qu’il sait être fixé. VOLITION est réalisé par Tony Dean Smith, écrit et produit par Tony Dean Smith & Ryan W . Smith, et exécutif produit par Paly Productions Inc. en association avec Smith Brothers Film Company. «

Encore une fois, cela ressemble à une petite montre solide. Les trucs de genre comme celui-ci peuvent être un peu hasardeux, mais Volition peut inverser cette tendance. Cherchez-le le 10 juillet.

