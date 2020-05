JANE WU, une artiste expérimentée du storyboard MARVEL STUDIOS, veut vous apprendre quelque chose

Crédit: Jane Wu (Marvel Studios)



L’artiste vétéran du storyboard Jane Wu enseignera un atelier en ligne couvrant son processus dans des films de storyboard comme Avengers, gardiens de la Galaxie, Thor: Ragnarok et le prochain Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

« Jane couvrira son processus et son flux de travail en parcourant certaines de ses scènes emblématiques », lit la description de l’atelier par Studio Nucleus, qui organise l’événement. « Elle commencera par les scripts, montrera ses ébauches, ses révisions, lancera la scène et montrera ensuite le film final pour comparaison. »

L’atelier en ligne de cinq heures coûte 120 $ et doit avoir lieu le 6 juin à partir de 13 h. à 18 h TVP. Vous pouvez vous inscrire ici. Les étudiants peuvent soumettre des portefeuilles pour examen par Wu, et si elle est choisie, elle examinera et fera des tirages à la fin du cours devant les autres étudiants.