Les robots Tesco viennent pour trier vos achats au supermarché au Royaume-Uni

NOTCOMICS: Avant, on disait qu’un livre sur huit dépensé au Royaume-Uni était dépensé à Tesco. C’est probablement un peu plus maintenant. Tesco est le plus grand supermarché du Royaume-Uni et également le plus grand fournisseur en ligne. Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni s’est lancé avec enthousiasme dans les supermarchés au cours des quinze dernières années, bien que les événements récents aient plutôt stimulé cela. Le supermarché vient d’atteindre son objectif de 1,2 million de créneaux de livraison et de collecte à domicile chaque semaine, doublant ainsi sa capacité en seulement six semaines. Bien au-dessus des supermarchés rivaux Asda, Sainsbury’s, Waitrose, Morrisons, Ocado et Co-Op, mais la demande dépasse toujours l’offre, Tesco se préparant à livrer 1,5 million de commandes par semaine. Ce qui signifie des robots. Pas de les livrer – bien que cela ait été essayé – mais de les trier.

PDG du groupe Tesco Dave Lewis a déclaré au journal Guardian que l’industrie a maintenant « rebondi » après le choc d’achat de panique. « Notre plus grand jour de l’année est normalement le 23 décembre. Nous savons quand c’est et avons toute l’année pour le planifier. Sans préavis, nous avions cinq jours à ce niveau et aucune chance de planifier. Dans certaines catégories, nous vendions sept semaines ‘valeur des ventes en cinq ou six jours. Ce rythme de la demande est incroyable. Toute l’industrie a vidé le début de la chaîne d’approvisionnement et ensuite nous avons dû récupérer. Nous avons vu des choses difficiles, mais aussi de l’humanité et des actes de gentillesse I ne pense pas que je l’ai jamais vu auparavant. Cela a été extrêmement humiliant « . Bien que les achats en ligne dans les supermarchés soient courants, ce n’était pas la norme. Mais ce n’est plus le cas.

Son rival et le premier rival de livraison de supermarchés, Ocado, utilisent déjà des entrepôts pilotés par des robots pour cueillir l’épicerie, mais comme ils n’ont pas de magasins, cela se produit dans leurs entrepôts. Mais 90% des livraisons à domicile de Tesco sont effectuées à la main dans les magasins, ce qui a permis à Tesco de doubler de taille. Ils ont embauché 12 000 nouveaux cueilleurs, 4 000 chauffeurs supplémentaires et ajouté 400 nouvelles camionnettes. Les camions réfrigérés étaient garés dans les parkings Tesco afin que les acheteurs puissent commander en ligne et ensuite faire leurs courses dans leur propre véhicule.

Avant le verrouillage, le détaillant n’était qu’à trois semaines de l’achèvement de la construction de son premier mini-centre de distribution motorisé à l’arrière des magasins, en partenariat avec le spécialiste des supermarchés robotisés Takeoff. Une fois la construction autorisée à redémarrer, cette installation pourrait rapidement aider à livrer les épiceries commandées en ligne plus rapidement et plus efficacement. Ce qui signifie des robots dans les supermarchés eux-mêmes. On dirait que je vais devoir passer et voir par moi-même.

