Matrice 4: les réalisateurs de John Wick révèlent à quel point ils sont impliqués

Les réalisateurs de John Wick, Chad Stahelski et David Leitch expliquent leur implication avec The Matrix 4, disant qu’ils aident à des choses comme la chorégraphie.

Des années avant de commencer à diriger, le couple avait gagné sa vie en tant que cascadeurs sur des projets comme la trilogie The Matrix. Chad a même été le doublé de Keanu Reeves sur The Matrix et The Matrix Reloaded, en plus d’agir en tant que coordinateur des cascades d’arts martiaux sur Reloaded et son suivi, Revolutions.

Matrice 4: John Wick

Compte tenu de leur relation professionnelle de longue date avec Lana Wachowski, on s’attendait depuis longtemps à ce que Stahelski et Leitch soient impliqués dans The Matrix 4 d’une manière ou d’une autre. Effectivement, la paire est maintenant confirmée pour travailler sur le film dans un rôle de soutien, similaire à la façon dont ils ont récemment servi en tant que deuxième réalisateur d’unité sur Birds Of Prey de cette année. Pour la plupart, cependant, il semble qu’ils soient principalement là pour prêter main forte en cas de besoin.

Il n’est pas surprenant que Lana Wachowski soit si active avec les cascades The Matrix 4. À ce stade, elle a des décennies de réalisation de films d’action à son actif avec son frère Lilly, revenant à l’original Matrice en 1999.

Le couple a poursuivi ses projets depuis lors, offrant un spectacle vraiment révolutionnaire dans des films polarisants mais indéniablement ambitieux sous la forme de Speed ​​Racer, Cloud Atlas avec leur série culte Netflix Sense8.

Sur la base de tout ce qu’ils ont fait depuis la trilogie originale, ce sera excitant de voir ce que Lana Wachowski et son équipe préparent à leur retour La matrice la franchise. Les deuxième et troisième films étaient beaucoup moins aimés que l’original Matrice, pourtant les fans de la série n’ont jamais perdu d’intérêt à voir un autre épisode après toutes ces années.

