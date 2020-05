LE CARNAVAL PERDU DE DICK GRAYSON

Par Richard Gray, critique de Best Shots 5 mai 2020 07h00 HE

Le Carnaval perdu: un roman graphique de Dick Grayson

Écrit par Michael Moreci

Art de Sas Milledge, Phil Hester et David Calderon

Lettrage de Steve Wands

Edité par DC

‘Rama Note: 8 sur 10

Au panthéon de Robins au fil des ans, le Boy Wonder Dick Grayson d’origine a connu une meilleure course que la plupart. En plus de ses aventures en tant que moitié du Dynamic Duo de Gotham City, ses exploits dans les Titans, en tant que Nightwing, en tant que successeur du manteau de Batman, et en tant qu’agent SPYRAL dans son propre livre éponyme ont fait de Grayson l’enfant de l’affiche pour avoir laissé un Le personnage DC grandit et mûrit.

Pourtant, en tant que diseuse de bonne aventure avec un jeu de jeu de mots solide conseille sagement un jeune Dick Grayson dans Le Carnaval perdu: un roman graphique de Dick Grayson, « Il y a un chevalier qui menace vos jours à venir. » Malgré toutes ses activités en solo, Dick n’a jamais réussi à s’éloigner complètement de l’ombre de la chauve-souris. Pour l’écrivain Michael Moreci, également connu pour ses œuvres indépendantes telles que Espace gaspillé et La parcelle, donner à Dick un peu de place signifie retirer complètement le garçon de Gotham.

Comme le titre l’indiquerait, Moreci nous ramène à l’époque des Flying Graysons. À l’aide d’une palette de couleurs à deux tons frappante, initialement un bleu et un blanc étouffés, les artistes Sas Milledge, Phil Hester et David Calderon établissent immédiatement un sentiment d’appartenance – en particulier, le cirque de Haly à l’extérieur de Cheyenne, Wyoming en juin – mais cela pourrait être pratiquement n’importe quel temps au siècle dernier. Entouré de montagnes et de grands espaces, il est à peu près aussi loin des rues moyennes de Gotham ou de Blüdhaven que vous pouvez l’imaginer.

C’est précisément le terrain de jeu nécessaire à cette aventure jeune. Ne vous y trompez pas: ce n’est pas Grayson de votre papa, et il est destiné à un public plus large qui peut ne pas avoir d’historique détaillé avec le personnage. En tant que sortie autonome, il voit Dick frustré par les hypothèses de ses parents selon lesquelles il poursuivra toujours l’entreprise familiale et, comme de nombreuses princesses Disney avant lui, il aspire à faire partie d’un monde différent.

Et Dick découvre ce nouveau monde dans le Lost Carnival à proximité, une nouvelle configuration qui menace non seulement d’éloigner le reste de la clientèle de Haly, mais est également entourée de quelque chose de mystérieux. L’équipe artistique marque immédiatement cette différence avec un changement de couleurs, en adoptant la même approche bicolore et en la désaturant davantage avec un mélange sépia de jaunes pâles et d’oranges. C’est également ici que Dick rencontre Luciana, qui a non seulement la capacité de faire de la vraie magie, mais qui sert d’intérêt amoureux pour la pièce.

Oui, c’est une romance croisée d’étoiles à la base, et si vous êtes familier avec les différents sous-genres YA de ces dernières années, vous reconnaîtrez que la toile de fond est secondaire à la rencontre-mignon. Tout au long des dizaines de pages de conversations et de paupières battues, Moreci nous présente une version du personnage qui est charmante, parfois drôle, et qui trouve toujours sa voix. Pour certains lecteurs, cela peut se résumer parfaitement dans une seule ligne de dialogue consciente: « Je ne sais pas ce que je ressens à propos de ce nouveau Dick Grayson sentimental. » Pourtant, pour un personnage qui n’a pas fait face aux tragédies de son avenir, il ne se sent jamais rien moins qu’authentique et frais.

La simplicité trompeuse du dessin au trait et de la palette de couleurs permet de nouvelles utilisations du langage des bandes dessinées. Lorsque vous n’utilisez pas plus d’une demi-douzaine de couleurs dans l’ensemble d’un roman graphique, il y a quelque chose de spectaculaire dans la magie de Luciana lorsqu’elle utilise simplement des nuances plus profondes d’orange et de violet pour dominer une page. Un combat de poing à l’ancienne est mis en évidence par les onomatopées KKSSSHHH et FWOOOSSSHHH en rouge vif, leur donnant un poids tangible sur les arrière-plans discrets. Lorsque les mondes commencent à se mélanger et que davantage d’éléments surnaturels entrent en jeu, l’équipe artistique présente une troisième palette de tons violet clair et aqua jouant contre les feux follets et les plis de réalité que Moreci explore.

Moreci ne rompt pas le moule avec ce roman graphique, mais joue plutôt sur les points forts du genre. Avec des thèmes d’appartenance forts et le désir de Dick de rompre avec le chemin que son père lui a tracé, les lecteurs plus âgés pourraient interpréter cela comme un prélude à une tragédie dans laquelle Dick Grayson n’échappe jamais pleinement aux attentes et aux parcours professionnels de ses deux figures paternelles . En effet, il y a une lecture douce-amère à la promesse de sa mère que « nous sommes là pour vous … toujours. » Comme le jeune Grayson déclare qu’il ne veut jamais laisser partir ses parents, les yeux de ce lecteur étaient un peu moins secs. Manière de le coller et de le rompre dans le cœur de l’ancien, Moreci.

En tant que roman graphique, c’est à la fois une histoire de retour et une promesse d’avenir. « Vous pensez que notre entreprise est dans un âge d’or, Grayson », demande le directeur de Haly’s Circus. « Nous sommes coincés par Internet. » Il pourrait tout aussi bien parler de l’industrie de la bande dessinée, qui, selon les critiques, est à quelques secondes de minuit depuis des décennies. Le carnaval perdu peut ne pas plaire aux personnes à la recherche des exploits pour adultes de Dick Grayson, mais c’est exactement le genre de récit pour tous les âges pour lequel les bandes dessinées ont été faites et une lecture très agréable.