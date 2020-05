Les plus grands créateurs de la JUSTICE LEAGUE de tous les temps

Bwa-ha-ha! Alors que la Justice League a été initialement conçue comme crème de la crème de la formation DC, Keith Giffen, J.M. DeMatteis et Kevin Maguire ont renversé le concept avec leur course Justice League International. Étant donné qu’aucun des ligues des ligues majeures grâce à leurCrise relance, l’équipe a adopté une nouvelle approche radicale de l’un des titres phares de DC en insufflant un sens de l’humour inédit dans leurs histoires.

Tirant parti de la maîtrise presque élastique des expressions faciales de Maguire, l’équipe créative a produit certains des moments les plus étranges mais les plus mémorables de l’histoire de la Ligue, y compris Booster Gold et Blue Beetle en tant que plus grands bousilleurs de la Ligue, ainsi que le chef chaud Guy Gardner se faisant renverser par Batman en un coup de poing.

Cette nouvelle approche s’est avérée populaire et durable, ce qui lui a valu une nomination aux Harvey Awards ainsi que plusieurs titres dérivés, dont Justice League America, Justice League Europe, Groupe de travail sur la Ligue de justice (qui est devenu un combattant de rue-desque jeu de combat des années auparavant Injustice), Extreme Justice et Justice League Quarterly.

Les concepts de Giffen, DeMatteis et Maguire étaient si appréciés que le JLI a été revu dans plusieurs miniséries au début des années 2000, comme Anciennement connue sous le nom de Justice League et Je ne peux pas croire que ce n’est pas la Justice League.

Sur le papier, ce concept peut sembler trop loufoque pour être vrai, mais Giffen, DeMatteis et Maguire ont le plus ri – jusqu’à la banque.