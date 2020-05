PUBG MOBILE Saison 14 Mises à jour, armes, cartes divulguées, date de sortie officielle !!!

– Publicité –



Mises à jour de la saison 14 de PUBG MOBILE: Gagnant gagnant du dîner au poulet, la saison 14 sort bientôt. Depuis sa sortie, PUBG Mobile a dirigé la plate-forme de jeu mobile. Ses graphismes vifs et son gameplay fluide ont tourné toutes ses compétitions. Le seul problème avec PUBG Mobile est qu’il est très addictif.

La raison précédente comportait une passe royale, elle peut être acquise par des personnes qui non seulement jouent au jeu, mais contrôlent également le champ de bataille. Les réponses se sont écrasées dans le ciel la saison précédente. De plus, les fans attendent plus du jeu cette saison. Pour être à la hauteur de ses attentes, PUBG lance la nouvelle saison de « Toy theme ».

Quoi de neuf dans PUBG MOBILE Saison 14?

– Publicité –

Ca Ultimate shooter, YT Ultimate shooter, YTrton rangers to the game in the toy-themed Battle pass, these be just a fraction of new features added to the game? Une fois que les joueurs ont atteint le niveau 50, les joueurs peuvent obtenir un ICE Ranger ou un Fire Ranger, de nouveaux skins et débloquer de nouvelles armes. Les fuites sont fournies par des sources autorisées; l’un d’eux est « ULTIMATE SHOOTER YT. »

La date de sortie officielle de la nouvelle saison est le 14 juillet 2020. Et aucune fuite n’est confirmée officiellement. Les fans tiennent donc à vos chevaux car il y a beaucoup de temps pour cette sortie. Pendant ce temps, vous pouvez profiter de PUGM cette saison. D’après mon expérience, PUBG est une saison d’obsession, c’est juste un moyen d’allumer l’esprit pour quelque chose de nouveau, et avec PUBG, vous ne pouvez tout simplement pas en avoir assez.

Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables restez connectés restez connectés.

– Publicité –