Des Hasler sur la position de vaccination contre la grippe du Queensland

WEITECH Répulsif à ultrason contre les loir et les lérot STOPMULTI 325

Actif sur environ 325 m², STOPMULTI 325 est une solution d'éloignement de loirs et de lérots simple et non dangereuse. Ne contenant aucun poison, l'appareil émet simplement des ultrasons pour perturber les rongeurs et les encourager à s'en aller. Il peut être positionné n'importe où !