Les OnePlus 8T et 8T Pro peuvent comporter des caméras 64MP

La dernière version de l’application OnePlus Camera suggère que OnePlus prépare la prise en charge des caméras 64MP.

Sur la base de ces preuves, le prochain téléphone OnePlus inclura probablement un capteur principal de 64 MP.

Les prochains téléphones OnePlus seront probablement les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro.

OnePlus a peut-être lancé le Nord plus tôt cette semaine, mais cela ne signifie pas que l’entreprise prend un congé. Fouiller le code de la dernière application OnePlus Camera (v5.4.23), Développeurs XDA a trouvé des preuves suggérant que l’entreprise prépare le terrain pour prendre en charge les appareils équipés de caméras 64MP.

L’application mise à jour comprend des extraits de code récemment ajoutés qui détaillent la façon dont le logiciel utilisera le capteur 64MP dans différentes situations. Une ligne suggère que le logiciel profitera de binning de pixels pour augmenter la plage dynamique. Un autre extrait indique que le logiciel utilisera la résolution 64MP complète du capteur lorsqu’il y a suffisamment d’éclairage pour capturer des photos très détaillées. Nous avons également appris que l’application ne prend pas en charge les prises de vue en mode rafale 64MP.

L’inclusion de tout ce code suggère que les prochains appareils OnePlus, probablement les OnePlus 8T et 8T Pro, comporteront des caméras principales 64MP. En fin de compte, ce que cela signifie pour le prochain téléphone de la société, c’est qu’il devrait être capable de prendre des photos encore plus détaillées, à condition qu’il y ait suffisamment de lumière pour que le nouveau capteur fasse son travail.

Une chose à garder à l’esprit est que les OnePlus 8 et 8 Pro, qui disposent tous deux de caméras principales 48MP, font déjà certaines des choses énumérées ci-dessus. Par exemple, ils prennent souvent par défaut des photos de 12 MP.

Ce sont quelques-uns des premiers détails que nous avons glanés sur les OnePlus 8T et 8T Pro. Sachant comment ceux-ci tremblent habituellement, nous en apprendrons probablement plus sur les deux téléphones à travers des fuites et des rapports dans les semaines et les mois à venir avant leur lancement. Plus tard cette année.

