Jurassic World: le directeur national taquine une utilisation intensive des effets pratiques et de l’animatronique

le parc jurassique La franchise a diverti les cinéphiles pendant des décennies et a toujours repoussé les limites des effets et de la cinématographie dans le processus. La propriété de Steven Spielberg est retournée au cinéma avec Colin Trevorrow’s Monde jurassique, qui est devenue une véritable trilogie à part entière. L’arc de trois films se terminera avec Monde jurassique: Dominion, qui était en plein tournage lorsque les décors du monde entier se sont fermés. Trevorrow est de retour pour diriger le prochain blockbuster, et récemment taquiné Dominationde nombreux effets pratiques et animatroniques.