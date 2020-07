Eiyuden Chronicle, successeur spirituel de Suikoden, annonce la version PS5 d’un objectif extensible de Kickstarter

Les fans de la série Suikoden voudront peut-être faire attention à celui-ci. Un certain nombre de membres clés du personnel qui ont travaillé sur la série de jeux de rôle classique se sont tournés vers la plateforme de financement des fans Kickstarter afin d’annoncer le « successeur spirituel » de Suikoden. Intitulé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il s’agit d’une aventure à l’ancienne – mais les fans de PlayStation doivent être avertis: seule une version PC est garantie à 500 000 $. Une version potentielle de PlayStation 5 est un objectif ambitieux.

Le communiqué de presse décrit Eiyuden Chronicle comme « une ode au genre classique JRPG de l’ère PlayStation qui présentera l’exploration et les batailles JRPG classiques dans des graphismes 2.5D haute résolution, des personnages basés sur des pixels, une histoire de guerre et d’amitié, une distribution diversifiée de 100 héros uniques à rejoindre l’effort du protagoniste et un système de construction de forteresse pour développer leur armée « . Cela ressemble certainement à Suikoden, n’est-ce pas?

« Les batailles se dérouleront au tour par tour avec des groupes jusqu’à 6 membres et comporteront des combats de boss dynamiques qui changent d’angle de caméra et tournent en fonction de l’environnement », poursuit-il.

L’histoire du jeu est gérée par Yoshitaka Murayama, qui a écrit les scénarios des Suikoden et Suikoden II originaux. Il fait équipe avec Junko Kawano (conception de personnages pour Suikoden, Suikoden IV), Junichi Murakami (conception artistique pour Castlevania: Aria of Sorrow), et plus encore pour former Rabbit & Bear Studios.

La campagne Kickstarter pour Eiyuden Chronicle se déroule du 27 juillet au 28 août 2020. Êtes-vous intéressé par celui-ci? Ramenez quelques souvenirs de Suikoden dans la section commentaires ci-dessous.