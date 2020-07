Les nouveaux films pourraient arriver sur les services numériques beaucoup plus tôt que d’habitude

AMC et Universal ont conclu un accord pour réduire le temps que les films restent dans les salles avant de passer au numérique.

Ils pouvaient rester dans les cinémas aussi peu que 17 jours.

Cela pourrait amener d’autres studios à demander de courtes sorties en salles.

De nombreux cinémas sont toujours fermés en raison de la pandémie, mais vous ne serez peut-être pas aussi pressé de les visiter lors de leur réouverture – les films pourraient être (légalement) disponibles en ligne plus tôt que vous ne le pensez.

Universal a conclu un accord avec la chaîne de cinéma AMC qui réduira le temps minimum dans les salles américaines pour les films du studio à seulement 17 jours, ou trois week-ends, avant de pouvoir se diriger vers des plates-formes de «vidéo à la demande premium». C’est une fenêtre beaucoup plus courte que les 90 jours habituels de l’industrie.

Le déménagement met fin à une lutte acharnée entre les deux sociétés au sujet des sorties en salles. Universal a commencé la bataille lorsque le succès de la sortie numérique de Trolls World Tour le jour même l’a amené à annoncer des plans pour des sorties plus simultanées en ligne et en salles. AMC a riposté en abandonnant ses projets de diffusion de films Universal dans tous ses cinémas. De toute évidence, les deux ont découvert un terrain d’entente.

On ne sait pas vraiment ce qui a provoqué le changement d’avis, bien que les fermetures prolongées de salles de cinéma et les retards croissants pour les films eux-mêmes aient pu jouer un rôle. Un refus de montrer certains films peut être dangereux lorsque AMC peut ne pas avoir une large sélection de titres chaque fois qu’il est sécuritaire pour les cinémas de rouvrir.

AMC a présenté l’accord comme un moyen de promouvoir l’industrie du cinéma, et les théâtres en particulier. Il a adopté «avec enthousiasme» la nouvelle approche car il pouvait participer à «l’intégralité» du processus et augmenter les profits des studios de cinéma, conduisant théoriquement à davantage de sorties en salles. L’entreprise pourrait bénéficier directement de son service Theatres on Demand.

Le temps global passé à attendre les sorties de films numériques pourrait diminuer.

Cela ne signifie pas que vous regarderez des films Universal sur des services de téléchargement comme Google Play et iTunes peu de temps après les débuts en salles, sans parler des options de streaming comme Amazon ou Netflix. Cependant, cela pourrait amener d’autres studios à demander des concessions similaires à AMC et entraîner des accords avec d’autres chaînes de théâtre. Si tel est le cas, le temps global passé à attendre les sorties de films numériques pourrait diminuer. Vous n’aurez peut-être besoin de vous rendre au cinéma que si vous insistez sur une expérience cinématographique ou si vous ne pouvez pas attendre quelques semaines pour regarder à la maison.