Mortal Kombat 11: Aftermath – Feuille de route pour 2020 présentée

Warner Bros.et Netherrealm Studios ont annoncé aujourd’hui des plans pour Mortal Kombat 11: Aftermath, qui sera bientôt mis à jour avec de nouveaux skins.

À partir du 6 août, tous les propriétaires de Mortal Kombat 11: Conséquences accès à Chaleur d’été Skin-Pack avoir. Il contient des skins de personnages estivaux pour Kitana, qui est présenté comme «Kitana d’été sans fin» dans des vêtements édéniens d’une cohérence saisonnière. De plus, Baraka prépare de la viande en tranches comme « Off the Bone Baraka » et Erron Black se présente patriotiquement dans un costume bleu, blanc et rouge et un chapeau haut de forme comme « Damned Yankee Erron Black ».

Sur le Chaleur d’été Skin-Pack suivra les 25 août et 8 octobre Forfait Femme Fatale classique et le Pack Halloweentous deux comprenant trois nouveaux skins de personnages pour tous les propriétaires de Mortal Kombat 11: Conséquences sera disponible.

Plus d’informations sur les Skins Packs prévus et d’autres suivront peu de temps avant leur sortie.