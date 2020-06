Les Nevers-Mises à jour sur le prochain film Sci-Fi HBO, date de sortie, intrigue et distribution.

Une série de fiction chronique arrive sur HBO. The Nevers est une série attendue réalisée par Joss Whedon. Mutant Enemy Productions le livre en association avec HBO. Whedon, Doug Petrie, Jane Espenson et Bernadette Caulfield ont créé la série.

HBO s’est procuré les privilèges de l’émission après une guerre avec différents géants du streaming, dont Netflix. Il met en évidence des stars comme Laura Donnelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin et Pip Torrens dans le rôle principal.

Date de sortie de The Nevers

Le spectacle est développé depuis 2018, et il reste encore du travail à faire. Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour le spectacle à venir pour le moment. Auparavant, HBO a annoncé sur Twitter que l’arrangement se terminerait en 2021, aux côtés d’une partie des différentes émissions.

Nous commençons tout juste. D’autres émissions arriveront sur HBO en 2021, notamment:

✅Les Nevers

AreMare d’Easttown

✅Age doré – HBO (@HBO) 29 octobre 2019

Distribution du spectacle

Laura Donnelly comme Amalia True

James Norton comme Hugo Swan

Olivia Williams comme Lavinia Bidlow

Ben Chaplin en tant que détective Frank Mundi

Tom Riley dans le rôle d’Augustus «Augie» Bidlow

Zackary Momoh en tant que Docteur Horatio Cousens

Pip Torrens en tant que Lord Massen

Nick Frost dans le rôle de Declan Orrun, alias The Beggar King

Rochelle Neil comme Annie Carbey, alias Bonfire

Amy Manson comme Maladie

Denis O’Hare en tant que Dr. Edmund Hague

Eleanor Tomlinson comme Mary Brighton

Terrain de Nevers

L’arrangement de dramatisation de science-fiction prometteur nommé The Nevers est fixé en raison de groupes de femmes victoriennes qui se retrouvent avec des capacités uniques, des ennemis insensibles et un élément crucial peut changer le monde.

Le fabricant de l’arrangement Whedon a discuté de l’émission en 2018 au Comic-Con. Il a déclaré dans une annonce qu’il s’agissait d’une marque destinée à inciter une sorte de réponse à leur particularité, à ce qui est supposé contre nature. La foi que vous ne devriez jamais être ainsi, vous n’auriez jamais dû exister.

De plus, cette foi, que quelques personnes ne sont pas de la demande ordinaire me fascine. Je ne coïncide pas avec ça. Quoi qu’il en soit, c’est un petit quelque chose unique où vous prenez quelque chose de négatif, et vous le portez généralement comme un symbole de respect.

Nous sommes ravis de voir le spectacle bientôt. Jusque-là, restez en sécurité et nous vous tiendrons au courant!

