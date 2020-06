Nouvelles de la LNR, les Broncos de Brisbane ravagés par les grands de la ligue de rugby

Les Broncos de Brisbane ont été réprimandés par une foule de grands joueurs du match après que les Roosters de Sydney aient donné aux Queenslanders leur plus grosse défaite.

Jeudi soir, 59-0 était le score final au Suncorp Stadium, un exploit rendu encore plus impressionnant par l’absence du plus grand atout des Roosters et du médaillé Dally M, James Tedesco.

Courant à 29-0 à la mi-temps, le plus gros déficit de première période concédé par les hôtes du Suncorp Stadium, les visiteurs n’ont montré aucune intention de ralentir alors qu’ils empilaient 10 essais sans réponse par le coup de sifflet final.

C’est la deuxième fois en seulement cinq matchs que l’entraîneur Anthony Seibold a vu le même record réécrit sous son commandement après que les Broncos ont été écrasés dans une finale de 58-0 écrasée par les Anguilles à la fin de l’année dernière.

Jesse Arthars des Broncos réagit au cours de la quatrième ronde match NRL entre les Broncos de Brisbane et les Roosters de Sydney au Suncorp Stadium le 04 juin 2020 à Brisbane, Australie. (Getty)

Quand tout a été dit et fait, le panel de commentaires de Nine était à court de mots, mais Paul Vautin a suggéré que Seibold avait perdu les oreilles de ses troupes.

« Je ne sais pas où ils vont, vraiment pas », a expliqué Vautin au Golden Point de Macca.

« Quand ils ont été battus par 58-0 par Parramatta, je me souviens avoir dit qu’ils avaient l’impression qu’ils n’écoutaient pas l’entraîneur, ou si l’entraîneur parlait, ils n’écoutaient pas.

« En défense, tout ce qu’ils font, c’est regarder le ballon, ils ont tous les yeux sur le ballon et leur joueur les a dépassés. Je ne sais pas si c’est ce qu’ils enseignent en défense, mais c’était horrible.

« Les Broncos ce soir étaient diaboliques, c’était un galop d’entraînement pour les Coqs. C’était embarrassant pour le club et la ville; les fans des Broncos ne seront pas contents… pathétique, c’est ce que je dis. »

Le huitième Immortal Andrew Johns n’a pas été impressionné par les signatures des grands noms des Broncos, en particulier Anthony Milford qu’il a exhorté à intensifier dans les grands moments.

« Ils ne sont tout simplement pas à la hauteur », a-t-il déclaré. « vous pensez au plus grand club du jeu, à une ville, à une équipe, au soutien des entreprises, aux meilleurs juniors du Queensland – lancer deux semaines de suite n’est pas suffisant.

« Vous devez vous présenter et faire vos plaqués, défensivement ce soir, ils n’étaient que du papier mince. Vous ne voulez jamais utiliser ce mot, mais c’est doux. C’est aussi doux que possible.

Faits saillants NRL: Broncos v Roosters – Round 4

« Il y avait des moments où ils étaient dans un trou, ils avaient une position sur le terrain, mais ils ne pouvaient pas trouver un coup de pied. Vous devez comprendre à quel point votre attaquant travaille dur, à quel point ils sont sous fatigue, à quel point ils sont sous pression Donc, vous devez retirer la libération avec un coup de pied.

« Milford défensivement ce soir, il n’y a aucune force dans cette défense de bord de ce côté-là, cet écart entre lui et Darrius Boyd.

« Si vous voulez parler du joueur de franchise, le joueur le mieux payé du club, vous devez trouver un moyen de vous imposer au jeu. Pour le moment, je ne vois pas cela d’Anthony Milford. »

Célèbre tout au long de sa carrière pour son grain sur le terrain, Paul Gallen a été le plus exaspéré par le manque total de détermination des Broncos lorsqu’ils étaient à terre.

Jamayne Isaako (Getty)

« Ils n’ont aucune résolution, ils n’ont absolument aucun acier dans ce club », a-t-il déclaré à plein temps. « Ils n’ont aucun leadership.

« C’est presque honnêtement comme s’ils abandonnaient.

« On ne voit jamais une ligne de score de 30-0 à la mi-temps devenir 59-0. Elle se termine toujours 38-12, 38-10, l’équipe à la mi-temps revient généralement et montre une sorte d’acier ou sorte de résolution.

« Ils n’avaient rien ce soir, rien. »