Qu’est-ce qui va être dans la saison 4 d’Ozark? Jonas deviendra-t-il un tueur?

– – –

Les mises à jour de la saison 4 d’Ozark: La quatrième saison de ce célèbre spectacle pourrait certainement être à l’honneur après le succès de leur troisième saison. Maintenant, les fans ont beaucoup de questions et la première est que Will Jonah deviendra-t-il le tueur dans la prochaine partie?

La quatrième saison de l’émission semble maintenant probable pour le géant du streaming en ligne Netflix, la fin de la suspension qui a vu Wendy et Marty Byrde rejoindre officiellement Omar Navarro. Ensuite, leur fils Jonah s’est également rapproché de leur cercle intérieur de ce cartel. L’analyste du comportement Nick Davies a également parlé exclusivement à certaines des sources pour savoir si Jonah avait tous les traits pour devenir un tueur dans la quatrième saison de l’émission.

Deviendra-t-il un tueur?

Jonah Byrde connaissait très bien le dangereux Navarro Cartel de la première saison de l’émission, car il était également très désireux d’en savoir plus sur le fonctionnement de l’ensemble du système de cartel.

– – –

Après cela, il a fini par regarder des vidéos sur son ordinateur qui montraient que le cartel torturait certaines personnes, puis il a développé une compréhension du monde du blanchiment d’argent.

Ozark Season 4 Detail

Jonah a également aidé son père Marty à «nettoyer» une partie de l’argent du cartel qu’ils ont repris The Ozarks, puis il a continué à développer un côté sombre du sien. Il a également tenu l’avocat du cartel Helen Pierce sous la menace d’une arme à feu, puis il a été laissé plein de colère et de rage après avoir découvert sa mère pour que son oncle Ben Davis soit tué.

Nick Davis a également déclaré qu’il y avait sûrement certains indicateurs montrant que Jonah deviendrait également un chef de gang au cours de la prochaine saison de l’émission.

Puis dans l’une des saisons, nous voyons également que Jonah refuse de signer un formulaire qui montre son soutien à l’interdiction des drogues, car il sait bien que sa famille est impliquée dans le trafic de drogue.

– – –