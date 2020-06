Peter Rabbit 2: The Runaway – Date de sortie, et plus encore!

Image: Bande dessinée Peter Rabbit 2: The RunawayPeter Rabbit est un film d’animation de 2018. Will Gluck est le réalisateur et Rob Lieber est l’auteur avec Gluck. Le film est basé sur l’histoire de Peter Rabbit, créée par Beatrix Potter. Peter Rabbit 2 arrivera bientôt sur les écrans.

Quand le film sera-t-il présenté en première?

Après de nombreux reports séquentiels, la suite du film, Peter Rabbit 2, devrait sortir le 15 janvier 2021. Les fans espèrent qu’il ne fera pas face à de nouveaux retards.

Peter Rabbit 2: Bande-annonce

La bande-annonce de Peter Rabbit 2 est déjà sortie. Les fans l’ont adoré et sont tout à fait exquis pour sa sortie.

Peter Rabbit – Movie Plot

L’histoire se déroule en Angleterre, où vivent Peter Rabbit et son cousin Benjamin Bunny. De plus, les sœurs triplées Flopsy, Mopsy et Cottontail font partie de leur famille. Ils passent la plupart de leur temps à voler des légumes du jardin de M. McGregor. Bea est une femme du coin qui finit par endosser le rôle de leur mère.

L’histoire tourne autour de ces personnages principaux et de Thomas, le petit-neveu de McGregor. Le film continue comme il montre la vie en montagnes russes de chacun d’eux. Thomas et Bea tombent tête baissée l’un de l’autre lorsque Thomas arrive en Angleterre de Londres après la mort de M. McGregor.

L’histoire de Peter Rabbit 2 reprendra d’où la partie 1 est partie. Le public a finalement vu Thomas et Bea se marier. Ainsi, cette suite pourrait tourner autour des hauts et des bas de la vie conjugale du couple. Peter pourrait en avoir assez de sa vie monotone et partir pour un voyage en solo. Cela pourrait créer des ravages dans la vie de sa famille.

Le casting derrière le film:

Image: YouTube L’équipe derrière le film de Peter RabbitLes acteurs en direct comprennent:

Domhnall Gleeson comme Thomas McGregor

Rose Byrne comme Bea

Sam Neill comme M. McGregor

Marianne Jean-Baptiste en tant que directrice générale de Harrods

Felix Williamson comme Derek

En outre, le film a un casting de voix considérable. Certains d’entre eux sont:

James Corden comme Peter Rabbit

Margot Robbie comme Flopsy Rabbit

Elizabeth Debicki en tant que lapin Mopsy

Daisy Ridley comme lapin à queue blanche

Colin Moody comme Benjamin Bunny

Sia comme Mme Tiggy-Winkle

Domhnall Gleeson comme Mr. Jeremy Fisher

Rose Byrne en tant que Jemima Puddle-Duck

Et nous entendrons beaucoup de nouvelles voix dans Peter Rabbit 2.

Joyeux anniversaire à #DomhnallGleeson de Peter et de tous ses amis! 🎉 # PeterRabbit2: The Runaway arrive bientôt en salles! pic.twitter.com/K3gwQfbjCE

– Peter Rabbit (@PeterRabbit) 12 mai 2020

Conclusion:

Peter Rabbit est l’un des personnages les plus préférés des fans. Ainsi, Peter Rabbit 2 attend beaucoup de nous. Le film aura peut-être de nombreuses nouvelles aventures à découvrir dans la vie de Peter et de sa famille.