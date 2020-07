Les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour le LG Velvet

LG a abandonné la ligne G emblématique (bien qu’imparfaite), la remplaçant par le tout nouveau LG Velvet. Du boîtier élégant de la caméra aux finitions de couleurs vives, le Velvet est riche en points de style. Cependant, vous voudrez toujours faire tout ce que vous pouvez pour protéger l’appareil des éraflures et des éraflures de la vie quotidienne. Voici notre sélection des meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour le LG Velvet.

Nous avons fait de notre mieux pour offrir une grande variété d’options. Que vous soyez sujet aux accidents et que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire ou que vous souhaitiez montrer votre appareil, nous devrions avoir un étui qui vous convient. Prêt à être protégé? Allons creuser.

Les meilleurs étuis LG Velvet:

Note de l’éditeur: Nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs étuis pour le LG Velvet au fur et à mesure que d’autres seront publiés.

Armure robuste de Spigen

Spigen est l’un des principaux noms des coques de téléphone, il n’est donc pas surprenant que le Rugged Armor figure sur cette liste. En tant que boîtier en TPU noir mat élégant, le Rugged Armor est facile à enfiler et à enlever, tandis que les détails en fibre de carbone ajoutent une touche de luxe. La technologie Air Cushion dans les quatre coins offre une résistance aux chocs en cas de chute, et les découpes nécessaires permettent d’accéder au port de charge.

Ringke Fusion

Le Ringke Fusion est exactement ce que vous voulez si votre objectif est de montrer le design de votre LG Velvet. C’est un boîtier transparent composé d’un pare-chocs en TPU flexible et d’un panneau arrière en polycarbonate. Le pare-chocs rend le boîtier facile à appliquer, tandis que le panneau arrière doit résister aux éraflures et aux rayures, pas de problème. Il est également compatible avec la plupart des protecteurs d’écran compatibles avec les étuis et vous pouvez attacher une lanière au trou QuikCatch.

Speck Presidio Exotech

L’étui Presidio Exotech de Speck offre un excellent mélange de durabilité et de portabilité. Il est certifié MIL-STD pour la protection contre les chutes, et une conception monocouche simplifie le processus d’application. Le boîtier de Speck est traité Microban pour sa propreté, ce qui est un must dans le paysage COVID 19 actuel. Une lunette surélevée protège le boîtier et l’écran de la caméra, mais le boîtier est assez fin dans l’ensemble pour prendre en charge la charge sans fil.

Anccer coloré

Si vous voulez un boîtier très fin qui offre une touche de couleur, l’Anccer Colorful est une bonne solution. Une lèvre de 0,3 mm protège le boîtier de la caméra, mais le reste du boîtier est encore plus fin et se glisse facilement dans votre poche. Actuellement disponible en noir et vert, il est facile d’ajouter une touche de couleur à votre LG Velvet déjà brillant. Les découpes permettent d’accéder au bouton d’alimentation ainsi qu’à la prise casque et au port de charge.

Portefeuille Feitenn

Jusqu’à présent, tous les étuis ont été parfaits pour la protection, mais que faire si vous souhaitez utiliser votre étui pour libérer de l’espace dans votre poche? C’est ce que fait le portefeuille Feitenn en offrant trois emplacements pour cartes et une poche pour l’argent afin que vous puissiez laisser votre portefeuille à la maison. La couverture pliante sert également de béquille pour la diffusion multimédia en continu, et vous pouvez choisir parmi des finitions grises, noires ou bleues. L’étui portefeuille de Feitenn intègre un pare-chocs en TPU pour protéger votre téléphone des chutes également.

Ghostek Covert

Le boîtier Covert de Ghostek est une autre option unique avec une finition semi-transparente qui se décline en clair, rose et fumée. Les quatre coins utilisent la technologie R2x pour se protéger contre les chutes jusqu’à huit pieds, et un pare-chocs épais sur les bords facilite la prise en main du LG Velvet. Ghostek’s Covert a une béquille pliante en métal qui est parfaite pour diffuser à partir de n’importe où.

Cela le fait pour notre sélection des meilleurs étuis LG Velvet