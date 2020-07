Apex Legends va officiellement obtenir des charmes de pistolet inspirés de Portal et Half-Life après sa sortie Steam

Apex Legends arrive sur Steam à l’automne et apporte une foule de récompenses pour célébrer le partenariat. Les joueurs recevront trois charmes d’armes à feu, disponibles gratuitement pendant une durée limitée après les débuts de Battle Royale sur Steam, a annoncé EA aujourd’hui. Cette annonce provient d’un article maintenant supprimé sur le site Web officiel d’EA, mais elle a été sauvegardée sur un outil de suivi de développement non officiel.

Les cosmétiques explorent le croisement entre Sommet et Valve et mélangez les personnages populaires des deux sociétés. SommetLes débuts de Steam sont prévus pour «cet automne» et auront lieu grâce à un partenariat entre Valve et EA, qui a mis plusieurs titres, tels que Besoin de vitesse et Chute des Titans, sur Steam.

Image via EA

Les trois charmes d’armes à feu se réfèrent à Sommet et Valve, comblant le fossé entre les deux franchises. L’un d’eux montre Wattson tenant un Companion Cube, un accessoire qui a rapidement gagné l’affection inébranlable de la plupart Portail 2 Ventilateurs.

Le Companion Cube fait une apparition de courte durée dans l’un des Portail 2les chambres de test. Les joueurs peuvent l’utiliser pour bloquer des obstacles mortels ou atteindre des rebords plus élevés, et progresser dans le niveau nécessite l’accessoire. C’est aussi l’un des rares objets du jeu qui ne nuit pas délibérément au joueur, contrairement à ses adorables tourelles, par exemple.

À la fin de l’étape, GLaDOS demande aux joueurs «d’euthanasier» le Companion Cube en le jetant dans un incinérateur – au grand mépris des fans. Portail 2 Le concepteur en chef Kim Swift a déclaré que «quelques personnes ont sauté dans l’incinérateur elles-mêmes plutôt que de tuer le cube», même lors des premiers essais de jeu chez Valve.

GLaDOS fait également une apparition comme un charme de pistolet. Les joueurs auront la chance d’apporter les remarques sardoniques et le sarcasme à l’épreuve des balles de l’IA dans les jeux Apex avec le charme de pistolet PotatOS, qui voit GLaDOS dans sa forme peu flatteuse de pomme de terre lors des événements de Portail 2.

le Demi vie franchise a également reçu un hommage dans les charmes d’armes à feu. L’objet cosmétique Headcrab Runner a Octane infecté par un headcrab, Demi vieparasite mangeur de cerveau qui prend le contrôle du système nerveux de son hôte.

Le trio de charmes d’armes sera disponible en tant que «récompenses de connexion gratuites à durée limitée pour notre Apex Legends Joueurs Steam », selon le site Web d’EA. SommetLes débuts de Steam n’ont pas encore de date exacte. EA a seulement annoncé qu’elle viendrait «cet automne».

Les prix peuvent ne pas surprendre tous Sommet fans, cependant. Les mineurs de données ont précédemment découvert les trois charmes d’armes à feu, ce qui a amené la communauté à spéculer que les objets seraient des récompenses pour les joueurs Steam.

