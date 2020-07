York Theatre Royal contraint de licencier du personnel après des mois de fermeture au public

Le York Theatre Royal est devenu le dernier théâtre à annoncer des licenciements après des mois incapables d’accueillir des spectacles en direct. en raison des restrictions d’audience.Le lieu est l’une des nombreuses victimes de la pandémie de coronavirus, avec une série de théâtres annonçant qu’ils vont licencier des employés à mesure que les coûts augmentent.Le lieu historique, qui a ouvert ses portes il y a 276 ans, a déclaré: « York Theatre Royal annonce aujourd’hui que, comme tant de théâtres à travers le pays, il entame des consultations avec le personnel qui entraîneront malheureusement des licenciements en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Le bulletin d’information a coupé le bruit «Le théâtre a été incapable de ouvre ses portes aux représentations depuis le 17 mars et, bien que le gouvernement autorise le retour de représentations à distance sociale à partir du 1er août, la survie du théâtre dépendra de sa réduction significative des coûts. »89% de ses revenus annuels sont générés par la vente de billets et Le soutien du gouvernement a été annoncé «Une subvention récente du Arts Council England Emergency Fund soutient le théâtre jusqu’au 30 septembre, et aucun détail n’a encore été en a annoncé comment le programme de secours gouvernemental de 1,57 milliard de livres sterling pour les institutions culturelles sera distribué. »Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la semaine dernière que les représentations en salle avec un public socialement éloigné seraient autorisées en Angleterre, sous réserve du succès des pilotes, à partir de 1 Août: Royal Albert Hall, qui reste fermé après l’épidémie de coronavirus (Photo: Reuters) Les arts ont également récemment accueilli un programme de soutien de 1,57 milliard de livres sterling du gouvernement. Le financement – l’un des plus importants plans de sauvetage au monde – est intervenu quelques jours après que j’ai signalé que le Royal Albert Hall risquait de faire faillite en raison d’un verrouillage. « Il est dévastateur pour moi que dans les semaines à venir nous devrons prendre des décisions très difficiles. » Mais le théâtre peut survivre et nous veillerons à ce que, lorsque nous serons en mesure de rouvrir nos portes, le York Theatre Royal sera revenez avec un programme épique pour aider à redynamiser la créativité de notre communauté. «Je veux profiter de cette occasion pour remercier les centaines de personnes qui font un don au théâtre en ce moment, à la suite de nos messages de collecte de fonds accrus. Cela fait une réelle différence. »Le Theatre Royal de Plymouth et le Theatre Royal de Newcastle font également partie des salles qui ont annoncé des plans de licenciement, tandis que le Nuffield Theatre de Southampton avait précédemment annoncé sa fermeture définitive.

Les Petites Choses Sweatshirt Lorette New-York Charbon - 18 Mois Achetez Sweatshirt Lorette New-York Charbon - 18 Mois (LORETTE607F18) de la marque Les Petites Choses avec L'Armoire de Bébé, la boutique puériculture des futures mamans branchées et leurs bébés tendances.

Dodie Sucette +18 Mois Duo New York A89 Dodie Sucette+18 Mois Duo a été conçue par des experts afin de proposer le meilleur à votre tout-petit. La sucette s'adapte à l'anatomie de votre enfant et respecte le développement de sa mâchoire et la poussée de ses dents.

Armoire démontable tissu imprimé New York 3 étagères 1 penderie 2 fermetures zip Meuble style : ModerneStructure : Structure métallique avec connecteurs plastiques revêtue d'une housse en tissus non tissé 80g.Finition : Impression New York.Descriptif : Armoire démontable en tissus non tissé impression New York, 3 étagères, 1 penderie avec 2 fermetures zips.A monter soi-même. Assemblage