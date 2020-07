Le OnePlus Nord, dont on parle beaucoup, est enfin officiel. Il marque le premier retour de la société dans la catégorie milieu de gamme depuis le OnePlus X. Malheureusement, comme les OnePlus 8 et 8 Pro, le OnePlus Nord ne marque pas un retour à la prise casque. Au lieu de cela, vous devrez creuser et trouver une paire sans fil qui répond à vos besoins. Voici notre liste des meilleurs écouteurs pour le OnePlus Nord pour vous aider à démarrer.

Les meilleurs écouteurs pour le OnePlus Nord:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs écouteurs OnePlus Nord à mesure que de nouveaux seront lancés.

OnePlus Buds: le meilleur tout autour

Où trouver des écouteurs pour un tout nouvel appareil que OnePlus lui-même? OnePlus a annoncé de nouveaux OnePlus Buds aux côtés du Nord, ce qui en fait une combinaison naturelle à essayer. Les propriétaires de smartphones OnePlus bénéficient de mises à jour automatiques du micrologiciel OTA (over-the-air) et de commandes remappables. Les OnePlus Buds sont disponibles en trois variantes de couleur: blanc, gris et bleu nord, vous pouvez donc faire correspondre les casques avec votre combiné.

Quiconque prend des appels mains libres sera impressionné par le système à trois microphones et la technologie de réduction du bruit ambiant des OnePlus Buds. Les voix sont relayées clairement et les microphones réduisent étonnamment bien le bruit du vent. Si vous possédez un smartphone de la série OnePlus 7 ou OnePlus 8, vous pouvez également profiter du son 3D via le support Dolby Atmos, ce qui rend les films encore plus immersifs.

Les Bassheads apprécieront la réponse bas de gamme exagérée, tandis que les utilisateurs polyvalents le révéleront dans les capteurs automatiques de détection d’oreille qui permettent une fonction de lecture automatique et de pause. Le boîtier prend en charge les célèbres capacités Warp Charge de OnePlus, dans lesquelles 10 minutes de charge via USB-C donnent 10 heures de lecture. Les OnePlus Buds ont obtenu la classification IPX4, ce qui les rend résistants à l’eau et à la transpiration. Si vous n’êtes pas dérangé par la conception semi-ouverte de type AirPod, ce sont une solide paire d’écouteurs à usage quotidien.

OnePlus Bullets Wireless Z: le meilleur rapport qualité-prix

Les OnePlus Buds sont peut-être les nouveaux enfants du quartier, mais le OnePlus Bullets Wireless Z s’est construit un nom. Pour commencer, ce casque serre-tête se charge avec une efficacité incroyable – seulement 10 minutes de charge USB-C suffisent pour 10 heures de lecture. Dans l’ensemble, les Bullets Wireless Z offrent 20 heures d’autonomie et une connexion Bluetooth 5.0 fiable.

Ils sont IP55 résistants à l’eau et à la poussière et la conception du tour de cou permet des piles plus grosses et un transport facile. Votre musique s’interrompt automatiquement lorsque vous connectez le Bullets Wireless Z via les aimants intégrés, et les commandes intégrées permettent d’accéder à la lecture, au volume et à votre assistant préféré. Il est difficile de surpasser une paire d’écouteurs de première partie pour correspondre à votre OnePlus Nord.

Google Pixel Buds: le meilleur design

Les Google Pixel Buds (2020) adoptent une approche simple de la technologie avancée.

Si vous préférez Google Assistant pour les tâches quotidiennes, il est logique d’opter pour les Google Pixel Buds. Il s’agit d’une autre véritable option sans fil et vous pouvez profiter de cinq heures d’autonomie sur une seule charge. Une fois que vous avez pris en compte l’étui de chargement, les Pixel Buds offrent un total de 24 heures de bonheur musical. Des commandes simples à une touche signifient que vous pouvez jouer et mettre en pause d’un simple toucher et régler le volume en faisant glisser les touches tactiles.

Alors que de nombreux écouteurs reposent sur différentes embouts en silicone pour s’adapter à vos oreilles, les Pixel Buds utilisent une boucle réglable unique pour un ajustement personnalisé. Vous pouvez façonner la boucle à votre oreille et maintenir les Pixel Buds verrouillés en place, que vous soyez au maximum à la salle de sport ou que vous vous prélassiez à la piscine.

Sony WF-1000XM3: la meilleure réduction de bruit

Les Sony WF-1000XM3 sont actuellement les meilleurs écouteurs ANC que vous pouvez obtenir, sans fil ou non.

Les écouteurs OnePlus et Google ont leurs avantages avec le OnePlus Nord, mais si vous placez le son sur tout, il est difficile de surpasser les écouteurs WF-1000XM3 de Sony. Annulation active du bruit et optimisée par les ingénieurs Sony, le WF-1000XM3 est une option puissante offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie combinée. Seulement 10 minutes de charge donnent 90 minutes de temps de jeu – parfait pour terminer un long trajet.

Voir également: Avis Sony WF-1000XM3

Au-delà de la durée de vie de la batterie, les écouteurs Sony WF-1000XM3 offrent une technologie haut de gamme qui justifie un prix plus élevé. Un processeur propriétaire QN1e offre une suppression avancée du bruit et un traitement puissant du signal audio 24 bits. L’écoute intelligente s’adapte automatiquement au son ambiant en fonction de votre activité, mais vous pouvez utiliser le mode Attention rapide pour une conversation instantanée en plaçant votre main sur l’écouteur gauche.

OnePlus Bullets Wireless 2: la meilleure qualité sonore

L’ancienne Bullets Wireless (à gauche) comprenait des bouts d’aile, contrairement à la deuxième génération (à droite).

Introduit avec la série OnePlus 7, le Bullets Wireless 2 possède de nombreuses fonctionnalités qui font du Bullets Wireless Z une excellente option. Ils ne figurent pas en tête de notre liste des meilleurs écouteurs OnePlus Nord, mais uniquement parce qu’ils ne sont pas la dernière option. Le OnePlus Bullets Wireless 2 utilise Bluetooth 5.0 et aptX HD pour un son de haute qualité. Comme le Bullets Wireless Z, 10 minutes suffisent pour atteindre 10 heures d’autonomie.

Voir également: Test du OnePlus Bullets Wireless 2

D’après notre avis, la qualité du microphone est excellente, ce qui signifie que le Bullets Wireless 2 devrait bien vous servir lors d’une longue journée de réunions Zoom. Un inconvénient majeur est le manque de résistance à l’eau. Les athlètes sont probablement mieux servis ailleurs, et les Bullets Wireless 2 sont plus chers que les plus récents Bullets Wireless Z.

Jabra Elite 75t: le meilleur pour l’exercice

L’étui Jabra Elite 75t est petit et facile à ranger.

Si vous êtes un athlète à la recherche d’une paire d’écouteurs d’entraînement fiables, ne cherchez pas plus loin que le Jabra Elite 75t. Ils sont résistants à l’eau et à la poussière IP55, vous pouvez donc grimper, courir et transpirer à travers à peu près tout. La durée de vie de la batterie est solide avec jusqu’à sept heures sur une seule charge, et seulement 15 minutes dans le boîtier fournissent une heure supplémentaire d’écoute.

Voir également: Samsung Galaxy Buds Plus contre Jabra Elite 75t

D’autres fonctionnalités telles que le support multipoint et la détection automatique de l’oreille font du Jabra Elite 75t une excellente option pour la vie quotidienne. Le multipoint Bluetooth signifie que vous pouvez connecter vos écouteurs à deux appareils à la fois, parfait pour écouter sur votre téléphone ou passer à votre ordinateur portable pour une conférence téléphonique. Les Jabra Elite 75t sont indispensables si vous vous préparez pour votre prochain entraînement.

Anker SoundCore Liberty Air 2: les meilleures fonctionnalités

La dernière option de notre liste des meilleurs cas pour le OnePlus Nord est également la plus économique. L’Anker SoundCore Liberty Air 2 coûte un peu moins de 100 $ et offre une valeur incroyable pour la configuration à quatre microphones seule. Chaque oreillette est équipée de la technologie de réduction du bruit cVc 8.0 qui élimine jusqu’à 60% du bruit ambiant tout en gardant votre voix limpide.

Voir également: Meilleurs écouteurs véritables sans fil bon marché

Vous pouvez personnaliser le profil sonore avec la cartographie HearID pour une expérience confortable, peu importe ce que vous écoutez. Une seule charge offre jusqu’à sept heures de lecture, et le boîtier de charge augmente votre total général à 28 heures. Nous avons eu beaucoup de bonnes choses à dire sur le SoundCore Liberty Air 2 dans notre revue, et votre portefeuille vous en remerciera également.

Ce que vous devez savoir avant de choisir les meilleurs écouteurs pour le OnePlus Nord

Les codecs Bluetooth de haute qualité sont importants car ils offrent une meilleure qualité audio et une latence réduite, ce que les diffuseurs vidéo ordinaires veulent rechercher. Cependant, tous les codecs Bluetooth ne fonctionnent pas de la même manière sur les appareils: les appareils iOS ne prennent en charge qu’un seul codec de haute qualité, AAC. Les iPhones n’ont aucun problème à maintenir une qualité de streaming constante sur AAC, mais certains téléphones Android ont vraiment du mal avec cela. Si vous utilisez un appareil Android, votre meilleur pari est le support aptX, voire LDAC.

Bien que nous ne cherchions pas spécifiquement les écouteurs d’entraînement, il est rassurant de savoir que votre investissement peut résister à quelques gouttes de pluie. Quiconque vit dans un climat imprévisible ou qui prévoit de faire de l’exercice à l’occasion avec son casque OnePlus Nord devrait se procurer un casque avec un certain degré de résistance à l’eau.

Cela fait à peu près tout pour le meilleur casque que vous pouvez acheter pour le OnePlus Nord. Il y a cependant beaucoup plus à lire sur le tout nouveau mid-ranger, alors consultez certaines de ces ressources pendant que vous êtes ici: