Date de sortie? Jeter? Et autres mises à jour

GlobalCrown Appareil Photo pour Enfants,Mini Caméra Numérique Rechargeable Caméscope Antichoc Photo/vidéo pour Filles Garçons de 3 à 10 Ans, Vidéo HD 1080p pour Jeu en Plein air (32G Carte Incluse)

【Plusieurs fonctions et facile à utiliser】 Le nouvel appareil photo pour enfants à écran de 2 pouces a plus de fonctions, y compris la mise au point automatique, 4 images drôles, la prise de vue en continu, 4 filtres de couleur et des options de photographie chronométrées. Facile à utiliser, adapté aux petits enfants 【8.0 mégapixels & vidéo HD 1080p】 La enfants caméra vidéo est dotée d'un capteur photo de 8,0 mégapixels pouvant prendre jusqu'à 1920x1080P, ce qui restera un moment merveilleux pour les enfants. L'appareil photo est livré avec une carte micro SD de 32 Go, peut être utilisé tout de suite 【Batterie intégrée et caméra rechargeable pour enfants】 Batterie au lithium rechargeable intégrée de 650 mAh, aucune batterie supplémentaire n'est requise. Le petit appareil photo est compatible avec la plupart des ordinateurs, ordinateurs portables, chargeurs portables et autres appareils avec sortie USB 【Silicone sûr et matériau antichoc】 Utilisez un matériau non toxique en silicone respectueux de l'environnement, une coque de protection antichoc, durable et sans danger pour les enfants. Fournir aux enfants un moyen confortable de prendre des photos ou d'enregistrer une vidéo avec la caméra pour enfants 【GARANTIE DE SATISFACTION À 100%】 Nos produits sont couverts par une GARANTIE DE 18 MOIS et une GARANTIE DE RETOUR DE 30 JOURS, si vous n’êtes pas satisfait à 100%. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle