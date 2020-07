EA Sports UFC 4 – Gameplay Trailer présente les fonctionnalités

EA montre une nouvelle bande-annonce de gameplay EA Sports UFC 4, avec lequel on se concentre surtout sur les nouvelles fonctionnalités.

Un contrôle encore meilleur de la frappe, la technologie Real Player Motion qui rend le grappling encore plus authentique, le nouveau système de soumission, un ground and pound complètement remanié – tout cela garantit que vous êtes dans le gameplay de EA SPORTS UFC 4 vivez de près chaque phase de la lutte.

Dans UFC 4 La technologie Real Player Motion (technologie RPM) est utilisée dans le corps à corps, créant une expérience de combat fluide basée sur le positionnement et le physique. La technologie RPM est également utilisée dans la mécanique de retrait. Grâce à une variété de nouvelles animations de retrait, les joueurs font l’expérience d’un plus large éventail de résultats possibles, qui sont déterminés par vos propres capacités et celles des combattants.

Certains des meilleurs de l’UFC sont également connus pour causer des dommages considérables à leurs adversaires au sol. Le sol et livre a également été révisé dans l’UFC 4. Vous avez désormais encore plus de contrôle en position verticale. En position haute, vous pouvez cibler encore plus des zones spécifiques, mais même en défense, sixh laisse des actions telles que des mouvements de tête et des changements de contre-position bien chronométrés guider l’action de manière décisive.

EA Sports UFC 4 paraîtra le 14 août 2020.