Les Marseillais vs le reste du Monde 6 : Casting de la saison 6 et nouvelles règles

La nouvelle a été annoncée cette semaine, la saison 6 de l’émission « Les Marseillais vs le reste du Monde » débarque sur W9 à partir du 30 août prochain. Et cette fois-ci, c’est dans le Sud de la France ou plus précisément dans les Adrets-de-l’Estérel près de Cannes, dans le même domaine que l’année dernière que nous retrouverons les candidats de cette nouvelle édition. Après six ans d’affrontement entre la famille des Marseillais et la famille du reste du Monde, les fans pourront s’attendre à beaucoup plus de rebondissements, d’après les nombreuses rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux après l’annonce. Entre les différents problèmes, la compétition et la trahison, l’ambiance dans la maison s’annonce très tendue. Que nous réserve alors cette nouvelle saison ?

Rappel des règles du jeu

Si vous n’avez pas suivi l’émission depuis ces débuts, pas de panique, on va vous expliquer le concept en quelques lignes. Dans cette émission lancée en 2017, la famille des Marseillais et la famille du reste du Monde doivent s’affronter dans plusieurs épreuves collectives dans lesquelles, en cas de victoire, chaque famille pourra accueillir de nouveaux membres. Lors des duels de champions, chacun d’entre eux doit ainsi se dépasser pour prouver qu’ils méritent leur place dans la compétition et chaque victoire permettra à la famille en question de gagner des points ou de gros avantages. Cependant, en cas d’échec, la famille perdante est directement sanctionnée durant une grande cérémonie d’élimination qui a lieu chaque semaine.

De nouvelles règles vont tout faire basculer

Cette nouvelle saison de la célèbre téléréalité promet d’être très différente des précédentes puisque la production a décidé d’apporter quelques modifications aux règles du jeu. Le plus marquant sera surement la grande étape de l’élimination, car durant cette cérémonie les deux familles devront faire des choix très difficiles. En effet, en quittant l’aventure, les éliminés pourront cette année se venger en votant contre une personne de leur choix pour la prochaine cérémonie. Et cela que ce soit dans la famille adverse ou dans sa propre famille.

Cette édition sera également marquée par les cartes privilèges détenues par les chefs de famille, qui seront très essentielles pour pouvoir gagner. Comme d’habitude, ils auront toujours droit aux traditionnelles cartes de protection, de vote ou encore la carte frizz. De nouvelles cartes vont également faire leur apparition, comme la carte coup de pouce, la carte bloque ou encore la carte coup double. De quoi rendre cette nouvelle saison très intéressante, de plus, les Marseillais et le reste du Monde vont très vite comprendre que gagner cette saison ne sera pas basée uniquement sur les épreuves.

Ce qui vous attend dans cette nouvelle saison

D’après les rumeurs qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, contrairement aux précédentes saisons, celle-ci sera bourrée de rebondissements. Au programme, de difficiles retrouvailles difficiles qui vont certainement changer le destin des champions, des coups de foudre inattendus ainsi que de nombreux autres problèmes auxquels chaque famille devra faire face. Avec 3 victoires pour les Marseillais contre seulement 2 pour le reste du Monde, la compétition sera très serrée. Cependant, il faut savoir que la famille du reste du Monde menée d’une main de fer par Nikola semble être très soudée et super entrainée.

#LMvsMonde6 c'est le Lundi 30 août à 18h50 sur @W9 😍🔥🧨🏆 pic.twitter.com/CJX1974drc — Les Marseillais vs Le Reste Du Monde 6 (@CLASH2TELE) August 10, 2021

Qui sont les participants de cette saison 6 ?

Pour ce qui est du casting de cette sixième saison, les fans pourront retrouver des candidats emblématiques de l’émission. Du côté de la famille des Marseillais, on aura Flo, Victoria, Benjamin Samat, Maddy, Thibault Garcia, Maeva Ghennam, Julien Tanti, Manon Marsault, Greg Yega, Océane El Himer, Paga ainsi que Laura. De l’autre côté, dans l’équipe du reste du Monde, on verra Jonathan Germain, Mélanie ORL, Adixia, Tristan, Marine El Himer, Bastos, Milla Jasmine, Nikola Lozina, Laura Lempika, Julien Bert, Hilona, Simon Castaldi, Giuseppa, Luna et Mathieu.

Voilà donc ce qui vous attend dans cette nouvelle saison de la célèbre émission « Les Marseillais vs le reste du Monde ». Donc, si vous êtes fans de la téléréalité, rendez-vous dès le 30 août, du lundi au vendredi à 18h50, sur W9 pour découvrir cette sixième saison.