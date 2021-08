House of the Dragon : pourquoi les fans de Game of Thrones devraient regarder le spin-off ou pas…

Y a-t-il une raison pour un fan de Game of Thrones d’arrêter de regarder House of the Dragon, la préquelle de l’une des familles les plus célèbres de la série ? Il y a peut-être des raisons qui expliquent cette situation.

La saison 8 de Game of Thrones est très controversée parmi les fans. Malgré cela, des spin-offs de la série sont toujours en préparation. Bien que l’une d’entre elles ait été annulée, House of the Dragon, une série sur la maison Targaryen, est toujours en cours.

House of the Dragon plaira-t-elle aux fans de Game of Thrones ?

Il y a une question que beaucoup de gens se posent probablement : les fans de Game of Thrones vont-ils regarder House of the Dragon ? Pour l’instant, c’est difficile à dire. Il y a fort à parier que de nombreux fans sont enthousiastes, tandis que d’autres l’observent avec circonspection.

Compte tenu de la fin de la série originale, il est logique que certains fans se méfient. Cependant, il est également possible que la série, étant donné qu’il s’agit d’une préquelle et non d’une suite, ait une meilleure fin, ou du moins une fin qui ait un sens pour les fans. House of the Dragon pourrait bien être ce que les fans de Game of Thrones recherchent.

Pourquoi les fans de Game of Thrones devraient-ils voir House of the Dragon ?

On y retrouvera tout ce que les fans aiment dans Game of Thrones : batailles, intrigues et drames. Il est également possible que House of the Dragon corrige certains des problèmes de la série originale. Dorne, une région de Westeros qui n’a pas été bien traitée par les scénaristes de Game of Thrones, pourrait occuper une place importante.

La maison Targaryen compte également de nombreux personnages féminins bien écrits et développés, notamment les sœurs d’Aegon le Conquérant, Visenya et Rhaenys. Il est possible que ces personnages, bien que n’ayant pas exactement une fin heureuse, soient traités différemment de Daenerys dans la série originale. Il est aussi tout à fait possible que les personnes qui se cachent derrière House of the Dragon aient appris des erreurs de Game of Thrones et ne fassent donc pas les mêmes.

Pourquoi les fans ne devraient-ils pas voir House of the Dragon ?

Bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les fans pourraient vouloir regarder la série, il existe également de nombreuses raisons pour lesquelles les fans ne voudraient pas la regarder. L’une des principales raisons serait que les fans savent déjà comment se termine l’histoire de la Maison Targaryen. Elle se termine par la mort de Daenerys et l’exil au Mur de Jon, également connu sous le nom d’Aegon Targaryen.

Une autre raison est que la série n’offre rien de vraiment unique. Oui, la maison Targaryen est intéressante. Et de nombreux fans pourraient ne pas être gênés de se voir raconter à nouveau le même genre d’histoire. Cependant, certains fans pourraient penser que leur temps serait mieux employé à des histoires plus récentes et différentes.

Reste à savoir si House of the Dragon va reconquérir les fans de Game of Thrones. Ça pourrait définitivement aller dans les deux sens. Ou la fanbase continuera comme elle est maintenant, divisée. Certains regarderont House of the Dragon, d’autres refuseront.