Game of Thrones : Pourquoi Emilia Clarke n’a pas parlé de son problème de santé pendant la série

Emilia Clarke est devenue l’une des actrices les plus populaires du secteur du divertissement tout en jouant dans Game of Thrones de HBO. La série télévisée emblématique a remporté des dizaines de prix et recueilli des millions de téléspectateurs pour HBO, et reste très influente dans l’industrie.

Game of Thrones : comment Emilia Clarke a fait face à sa maladie

Clarke, qui joue Daenerys Targaryen dans la série, s’est imposée comme l’un des meilleurs talents du secteur pendant son séjour dans la série. La talentueuse actrice a révélé qu’elle avait eu plusieurs accidents vasculaires cérébraux lors de sa course dans la série à succès dans une récente interview.

“J’ai eu deux saignements cérébraux, qui se traduisent à peu près par des accidents vasculaires cérébraux”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai eu le premier juste après le tournage de la première saison de Game of Thrones.”

Clarke n’avait aucune idée de comment les choses allaient tourner pour elle. Croyez-le ou non, il a décidé de garder sa santé secrète, refusant de dire au personnel exécutif de Game of Thrones ce qui lui était arrivé.

“J’ai attendu pour dire à David et Dan, jusqu’à ce que je sois dans une zone de sécurité que je puisse continuer. Et puis, cependant, je n’ai dit à personne en dehors des gens qu’ils devaient savoir, parce que j’essayais juste de le traiter moi même.” . View this post on Instagram A post shared by Emilia Clarke ♡ (@emiliaclarke)

Bien que Clarke se soit remise de son premier accident vasculaire cérébral, plusieurs années plus tard, elle en a eu un deuxième qui s’est avéré tout aussi grave. Malgré la peur des coups, Clarke s’est complètement rétablie et a décidé d’utiliser les expériences pour une bonne chose. Il a décidé de fonder un organisme de bienfaisance qui aide les personnes qui se remettent de lésions cérébrales.

Game of Thrones : Emilia Clarke n’aurait pas parlé aux producteurs de son problème de santé

Emilia Clarke est devenue une actrice de premier plan grâce à ses huit saisons sur Game of Thrones. Malgré son curriculum vitae étendu, il n’est jamais apparu dans un film de super-héros. Cela est sur le point de changer, car le quadruple nominé aux Emmy rejoint l’univers cinématographique Marvel.

Bien qu’elle ait joué dans Game of Thrones et fait partie des franchises Star Wars et Terminator, l’actrice Clarke a déclaré qu’elle se considérait principalement comme une actrice de théâtre. L’idée de rejoindre le MCU l’a fait rire, et c’était quelque chose qu’elle n’envisagerait de faire que pour le plaisir (bien que maintenant nous la verrons dans un nouveau rôle qui ravit de nombreux fans).