Les jeunes talents de Leeds envoient un message à l’objectif annoncé de janvier après le refus des Blancs – .

Confiserie Foraine Granitube BATEAU PIRATE 25 cl x 108 tubes pour les granités avec un bateau à garder et qui flotte à 1.15 € l'unité !

- Le bateau sur le dessus est un vrai jouet qui flotte et que les enfants peuvent garder. - Tube collector idéal pour proposer la vente d'un granité ET des recharges à vos clients. - Graduation sur le gobelet : 25 cl - Conditionnement : carton de 108 unités. - Prix unitaire : 1,15 € le tube à granité et son