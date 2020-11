Ian Poulter satisfait de sa forme prometteuse avant le Masters

La plupart des golfeurs commencent à ralentir lorsqu’ils approchent de 40 ans.

Mais Ian Poulter a joué certains de ses meilleurs golfs ces dernières années, se révélant toujours un titan dans ces moments de pression.

Deuxièmes aux Players 2017, troisièmes à l’Omnium canadien 2017, une superbe victoire à Houston en 2018 et troisièmes à Dubaï et au Mexique font partie de ses résultats remarquables au cours des quatre dernières saisons.

Sans parler de ses performances fulgurantes à la Ryder Cup 2018, qui comprenait une victoire aux côtés de Rory McIlroy en quatuor et une victoire sur le n ° 1 mondial Dustin Johnson en simple.

Il livre toujours dans les grands moments et il a autant de passion, sinon plus, que de nombreuses jeunes stars qui gravissent les échelons actuellement.

Cette soif et ce désir constant de s’améliorer ont toujours été évidents dans son jeu et ne seront pas différents lorsqu’il participera au Masters en Géorgie jeudi prochain.

Poulter, l’un des ambassadeurs de l’implication de DP World dans le Dubai Fitness Challenge, s’est retiré de l’Open de Houston cette semaine en raison d’une légère blessure au dos. Le repos supplémentaire lui a permis d’être en pleine forme pour la finale majeure de l’année, à Augusta National.

Mis à part sa blessure au dos, l’Anglais a fait preuve de qualité ces dernières semaines, terminant à égalité pour la sixième place à l’Open d’Écosse, la cinquième à Wentworth et une part de 12e à Shadow Creek. Une forme de bon augure alors qu’il tente une charge pour un premier triomphe majeur.

«Je suis satisfait de la forme à venir la semaine prochaine. La bonne chose est que j’ai aussi eu près de deux semaines de repos », dit-il. Sport360.

«J’ai eu une IRM (sur le dos) et il n’y a aucun problème, ce qui est incroyable. Je dois juste y aller doucement et établir un programme de pratique qui me permette d’être aussi frais que possible pour les Masters.

«J’ai eu un petit spasme au dos à Wentworth. Mon corps n’aimait pas non plus jouer sous la pluie en Écosse.

«À partir de ce moment, ça s’est plutôt bien verrouillé. J’ai eu beaucoup de traitements pour soulager le spasme lui-même.

Lecture vidéo non prise en charge

Le temps passé à domicile à Orlando a permis au numéro 48 mondial d’aiguiser son jeu et d’utiliser cette semaine supplémentaire de récupération pour lui donner les meilleures chances possibles d’arriver à Augusta sans douleur.

Autour des greens immaculés du parcours basé en Géorgie, le joueur de 44 ans a connu une belle forme ces dernières années avec des finitions T10, 7 et T6 depuis 2010. En 2019, il a tiré une paire de 68 pour se placer à égalité pour la 12e , cinq coups derrière le vainqueur Tiger Woods.

Pour tout golfeur, gagner une veste verte est la plus grosse affaire. Et même s’il n’y a pas de fans au tournoi cette année, Poulter ressentira toujours la même excitation et la même motivation lorsqu’il conduira sur Magnolia Lane au cours des prochains jours.

«Du point de vue de quelqu’un qui regarde le Masters année après année, c’est aussi amusant pour nous de jouer que pour vous de le regarder. Nous avons le même buzz à chaque fois que les portes s’ouvrent et vous êtes autorisé à descendre Magnolia Lane », dit-il.

«Vous allez toujours avoir le sentiment de jouer pour une majeure. Vous connaissez si bien le cours.

«Vous connaissez les contours du vert. Vous savez comment le cours va être organisé.

«Vous savez où seront les différents emplacements des broches. Vous vous préparerez de la même manière que d’habitude.

«Ça va être différent de jouer en novembre. Je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs aient déjà joué au cours en novembre, car normalement vous recevez l’invitation le 1er janvier.

«À partir de ce moment, vous êtes autorisé à pratiquer et à vous préparer dans les mois qui ont précédé. Vous n’avez normalement pas la possibilité de jouer en novembre, sauf si vous jouez avec un membre. »

Ce sera une bataille passionnante au Masters et, sans aucun doute, chaque joueur ressent un sentiment accru d’anticipation. Que vous soyez classé numéro un ou 60e au monde, chacun aura ses propres ambitions individuelles de se glisser dans cette veste verte estimée dimanche soir prochain.

Bryson Dechambeau, Justin Thomas et Dustin Johnson sont en forme et prêts à se battre pour un premier titre de Masters tandis que Rory McIlroy et Jon Rahm sont prêts à mener une forte charge européenne.

Le gros Dechambeau, qui a remporté l’US Open en septembre, est le favori bien qu’il ait terminé en dehors du top-25 à ses deux derniers départs à Augusta.

Maintenant considéré comme le plus long frappeur du PGA Tour – avec une moyenne de 344,4 verges – l’Américain attaquera les par-5, en particulier à 13 et 15, dans le but d’obtenir un deuxième majeur de 2020.

Poulter dit: «Il y aura beaucoup d’emphase et de pression sur (Bryson) Dechambeau, comme où at-il frappé? Comment joue-t-il? Peut-il détruire les par-5? Peut-il le frapper sur les arbres à 13 ans ?.

«C’est un parcours de golf tellement merveilleux que nous allons devoir laisser celui-ci jouer et voir ce qui se passe.

«Brooks (Koepka) a eu un peu de temps libre et il s’est manifestement préparé extrêmement dur à se rapprocher de quelques minutes que l’an dernier. Il était super proche.

«Il y a tellement de facteurs de personnes qui prennent forme et de joueurs qui pourraient se présenter à leur première majeure et être très proches. (Colin) Morikawa et des gars qui n’ont pas beaucoup d’expérience sur ce terrain de golf mais qui sont de très bons golfeurs.

Après le Masters, Poulter s’attaquera à la RSM Classic à Sea Island avant de se rendre à Dubaï pour le championnat DP World Tour de fin de saison les 10 et 13 décembre.

Il est un habitué des Emirats Arabes Unis depuis qu’il a rejoint l’European Tour en 2000. À Jumeirah Golf Estates, son arrivée la plus importante est survenue en 2010, s’inclinant face à Robert Karlsson au deuxième trou des barrages.

Trois ans plus tard, il termine à nouveau deuxième, six coups derrière Henrik Stenson. Et même si les années se sont écoulées, il a encore la puissance de feu pour produire.

«Mon plus grand message pour tous sera de profiter de cette expérience de faire partie de cette initiative du Dubai Fitness Challenge du Dubai Sports Council. Les merveilles de jouer au golf, même si vous n’avez jamais choisi de club auparavant, sont géniales. Et ce qui est encore plus formidable, c’est d’amener de nouvelles personnes au golf », dit-il.

«Toute opportunité que nous pouvons donner à la prochaine génération, que ce soit des garçons, des filles ou des adultes, est une grande chose pour nous car l’avenir est assuré. Je suis ravi de voir DP World s’impliquer dans cette initiative et j’attends de voir qui sortira et remportera ces super prix. »

