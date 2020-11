10 personnages les plus détestés qui ne sont pas des méchants

Le monde sorcier est peuplé d’une longue liste de personnages intéressants. Alors que les intrigues alléchantes et les décors magiques sont fantastiques, ce sont les héros et les méchants qui nous incitent à revenir encore et encore.

En effet, il y a plusieurs méchants que nous aimons tous détester. Voldemort – bien qu’il soit certainement le plus méchant – n’est pas en fait le personnage que nous détestons le plus. Dolores Umbridge – avec son personnage faussement doux, son amour des punitions médiévales et son sens vestimentaire douteux – est de loin le personnage le plus détesté de la série. Bien que Bellatrix Lestrange soit une seconde proche.

Mais ce ne sont pas seulement les méchants qui sont détestés par la base de fans de Harry Potter. Il y a des personnages qui se retrouvent sous notre peau pour toutes les mauvaises raisons bien qu’ils ne soient pas ouvertement méchants. Le plus souvent, ces personnages sont plus irritants que méchants. Leurs personnalités ne font pas grand-chose pour susciter la sympathie, même si elles ont une solide boussole morale.

Bien qu’il soit impossible pour un personnage d’être pire que Ombrage, beaucoup des personnes suivantes sont si irritantes qu’elles sont encore plus détestables que la plupart des méchants qui peuplent le monde sorcier …