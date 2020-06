Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 : Thor fera-t-il partie de la nouvelle équipe ?

Après la sortie du dernier film des Avengers qui a mené à la défaite de Thanos, l’avenir des super héros de l’univers Marvel est encore incertain. Et c’est justement le cas de la franchise Les Gardiens de la Galaxie qui devrait prochainement sortir un troisième volet.

Bien que cette suite ne sortira qu’après un bon moment, les rumeurs et les différentes informations sur l’équipage de Peter Quill sont déjà nombreuses sur la toile, comme le teasing de la mort de Rocket ou également que Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera peut-être la fin de la franchise.

Mais ce qui nous intéresse pour le moment c’est le sort qui sera réservé à Thor.

Le Dieu du tonnerre sera-t-il du voyage pour ce troisième volet ?

À la suite d’un spoil de Vin Diesel sur le prochain film Thor 4 : Love and Thunder, l’acteur a évoqué la présence des Gardiens de la Galaxie dans ce nouveau long métrage du Dieu tonnerre.

De ce fait, il est donc fort probable que Thor apparaisse également dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, sachant qu’un lien est né entre l’équipage de Star-Lord et l’héritier du Dieu Odin après la grande bataille contre Thanos.

Pour l’heure, rien n’est encore certain car aucune information officielle n’a été donnée sur les deux prochains longs métrages du MCU, Thor 4 et Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

Toutefois, on commence à voir plusieurs théories sur la toile, concernant Star-Lord et son équipe qui seraient amenés à voyager dans une autre dimension à la fin de ce prochain film. Ce qui permettrait ainsi l’introduction d’une nouvelle équipe de Gardiens qui serait créée et dirigée par Thor, afin de maintenir la sécurité de la galaxie.

On attend donc avec impatience la suite que nous réservent les producteurs pour le prochain Gardiens de la Galaxie Vol.3 et également Thor 4 : Love and Thunder.