The Division 2 : le deuxième raid à 8 joueurs « Opération Stahlross » pour ce soir

Ubisoft a confirmé la date de lancement du deuxième raid à 8 joueurs en La division 2, qui sera mis en ligne ce soir.

A 18 heures, le raid à 8 joueurs « Opération Stahlross » sera lancé pour The Division 2. Des mises à jour de contenus gratuites seront proposés à tous les propriétaires du jeu.

Un petit récapitulatif du jeu

Dans ce raid, la division Agents entre dans une fonderie où les True Sons fabriquent de nouvelles armes alors qu’ils élaborent un plan pour prendre le contrôle de Washington D.C. Pour ce défi, le travail d’équipe et les compétences même des agents les plus expérimentés sont mis à l’épreuve.

Conditions de participation :

Les joueurs de The Division 2 Les Warlords de New York A ayant atteint le niveau 40 peuvent participer à ce raid,

Les joueurs qui ont la version de base de La division 2 peuvent participer à la version de niveau 30 de l’opération Stahlross, qui sortira le 7 juillet.

L’opération Stahlross peut être jouée aux niveaux de difficulté « Normal » et « Découverte ».

Le mode découverte, qui permet une recherche de joueur, sera ajouté à une date ultérieure.

Un aperçu de ce qu’on pourrait profiter pour The Division 2

Sur la base des principales conclusions du premier raid à 8 joueurs du jeu, l’Opération Dark Hours, l’Opération Stahlross est considérée comme le défi ultime pour les agents de La division 2. De nouveaux puzzles et de nouvelles mécaniques garantissent que le travail d’équipe sera la clé de la victoire. L’opération Stahlross comprendra des combats stimulants contre les ennemis et les boss, dans lesquels les agents sont amenés à travailler avec leurs coéquipiers pour trouver la bonne mécanique de combat et la stratégie pour vaincre leurs ennemis.

Le raid récompensera les joueurs avec un butin exclusif tel que:

Bloodthirst, fusil exotique à deux canons,

Revolver exotique Regulus,

Ensemble d’équipements « rempart de fonderie »,

Initiative pour l’avenir de l’équipement.