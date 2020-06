The Last Witch Hunter 2: Vin Diesel travaille-t-il sur une suite?

Si vous avez sauté Le dernier chasseur de sorcières dans les théâtres et doivent encore tomber dessus en streaming, le film met en vedette Diesel en tant que chasseur titulaire, qui, après avoir vaillamment tué la reine sorcière pestiférée (Julie Engelbrecht), se retrouve à nouveau face à elle, 800 ans plus tard. Il est rejoint dans le combat par un sage prêtre (Michael Caine), son jeune apprenti (Elijah Wood) et un habile propriétaire de barre de sorcière (Le Trône de Fer«Rose Leslie).

Ce combat est souvent aussi ridicule que prévu, et Le dernier chasseur de sorcièresLes scripts ternes ne sont pas d’une grande utilité. Pourtant, l’actionneur lourd de CGI n’est pas sans ses vertus, en particulier pour ceux qui se penchent sur son ambiance de film B pas tout à fait involontaire. La nouvelle base de fans du film peut également embrasser partiellement ou du moins inconsciemment ce charme. Selon l’interview de Diesel, ils ont également Le dernier chasseur de sorcières de manière étonnamment passionnée.

« Quand les gens me disent qu’ils aiment the Chasseur de sorcières, et ils veulent voir Michael Caine et je vais dans un autre, je vais, « Wow ». » Ce facteur «wow» a clairement attiré l’attention des producteurs également. « Lionsgate vient et dit: » Nous mettons un écrivain pour le prochain. « C’est plutôt cool! … Et ce n’est que récent, soit dit en passant. Mais c’est drôle que tu aies mentionné Dernier chasseur de sorcières parce que je suis en réunion avec Lionsgate et ils créent activement la suite de Le dernier chasseur de sorcières.«

Qu’il s’agisse Le dernier chasseur de sorcièresLes fans vont faire la queue au box-office pour une suite, c’est une autre affaire. De toute façon, si le monde a besoin Le dernier chasseur de sorcières 2 ou pas, le film est officiellement en préparation. Nous avons probablement encore une longue attente avant de le voir, car il n’est entré que récemment dans la phase d’écriture. Pourtant, il semble que Vin Diesel est apprêté et prêt à partir à chaque fois Le dernier chasseur de sorcières 2 obtient le feu vert officiel.