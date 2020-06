États-Unis : Les salles Cinemark n’exigeront pas de masques faciaux lors de la réouverture des cinémas

Bien que les chiffres aient diminué dans de nombreux domaines, les experts de la santé recommandent toujours que les distances de sécurité soient respectées pendant l’été, ce qui signifie que de nombreuses entreprises vont instaurer des lignes directrices sur la distanciation sociale ou obliger les clients à porter des masques. Les sociétés prendront des décisions différentes, et Cinemark a déjà annoncé qu’elle n’obligera pas les cinéphiles à porter des masques lorsque les salles de cinéma commenceront à rouvrir, ce qui devrait se produire en juillet.

La réouverture des salles aux États-Unis est prévue pour le 19 juin. Cinemark, la troisième chaîne de cinéma de ce pays, devrait rouvrir plus tard ce mois-ci. On s’attend depuis un certain temps maintenant à la réouverture des cinémas en juillet. Bien que cela puisse très bien être le cas pour AMC et Regal, ainsi que pour d’autres chaînes plus petites, Cinemark commencera un plan de réouverture en plusieurs phases en juin. La révélation a été faite lors d’un récent rapport trimestriel sur ses résultats. En raison de la fermeture du théâtre en mars, les choses ont mal tourné, car les revenus de la société ont totalisé 543,6 millions de dollars, en baisse de 24 % par rapport à l’année dernière. Le PDG Mark Zoradi, dans un communiqué, a expliqué que la société est tournée vers l’avenir et a exprimé son optimisme.

Le plan de Cinemark est de commencer la réouverture des théâtres le 19 juin, en ouvrant progressivement les lieux par phases, le but est que tous les théâtres soient ouverts d’ici le 10 juillet. La première phase commencera avec cinq théâtres au Texas, près du siège de la société, etc. Tant qu’il n’y aura pas de problème, d’autres réouvertures suivront aux États-Unis. « Toute l’équipe Cinemark est impatiente d’accueillir les cinéphiles dans nos auditoriums pour une expérience immersive et partagée avec des protocoles de santé et de sécurité améliorés qui donneront à nos employés, invités et communautés confiance et tranquillité d’esprit », a déclaré Zoradi dans un communiqué. En tout cas, masqués ou non, il y a beaucoup de monde tout aussi enthousiaste à l’idée de revoir des films sur grand écran.

Des mesures de sécurité renforcées

S’adressant à The Wrap, la société a révélé certaines parties de ses plans de réouverture, soulignant le fait que les employés devront porter des masques et que les théâtres seront désinfectés conformément aux directives du CDC et de l’OMS : « Cinemark augmentera également ses mesures de nettoyage et d’assainissement à des niveaux qui respectent ou dépassent les directives du CDC et de l’OMS, minimiser les interactions physiques au guichet et aux stands de concession, tout en installant des écrans en plexiglas, désinfecter fréquemment les zones très sensibles, y compris les sièges de théâtre chaque matin et avant chaque projection, désinfecter les mains et les sièges des invités, vérifier les employés avant chaque quart de travail, et décalez les horaires pour éviter les foules. » Bien qu’il semble que Cinemark fasse beaucoup pour garder ses salles cinémas bien propres, la question est de savoir si les clients se sentiront à l’aise et en sécurité face à l’absence de masque. De plus, Cinemark prévoit de mettre en œuvre une « technologie de mise en mémoire tampon des sièges » pour garantir que les clients sont éloignés physiquement des autres autant que possible. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si l’espace entre les acheteurs de billets respectera la même recommandation de distanciation sociale que la CDC a également suggérée.

