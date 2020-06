Call of Duty : Contre le contenu raciste dans Warzone et Modern Warfare

Infinity Ward a promis d’être plus proactif en interdisant le contenu raciste dans Call of Duty. Les noms racistes et haineux n’ont pas leur place dans Call of Duty.

« Il n’y a pas de place pour le contenu raciste dans notre jeu », explique Infinity Ward dans sa dernière déclaration publiée sur Twitter. « C’est un effort que nous avons commencé avec le lancement et nous devons faire un meilleur travail. Nous émettons des milliers d’interdictions quotidiennes de noms racistes et haineux. Mais nous savons que nous devons faire plus. » La société a promis d’émettre plus d’interdictions pour les contenus racistes dans les jeux Call of Duty, tout en ajoutant plus de filtres et de restrictions au processus pour empêcher certains joueurs de le faire. Infinity Ward cherche également à ajouter plus de ressources pour surveiller le contenu dans le jeu, ainsi qu’à affiner son système de rapports.

Les mesures pour lutter contre le racisme dans Call of Duty

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hi I’m Lou🌿 (@xstreampunkx) le 4 Juin 2020 à 4 :20 PDT

La décision de l’entreprise de prendre des mesures plus sévères contre les joueurs utilisant un langage discriminatoire dans Call of Duty survient quelques jours seulement après le partage en ligne d’un certain nombre de captures d’écran et de vidéos montrant un certain nombre de noms d’utilisateur racistes et antisémites. Infinity Ward, le développeur de Call of Duty : Modern Warfare et Warzone, a admis qu’il devait faire mieux pour lutter contre le racisme dans ses jeux en ligne. À l’avenir, le développeur adoptera une approche plus agressive à l’égard des balises de clans racistes et haineux, des noms d’utilisateurs et d’autres contenus offensants. Pour commencer, il consacrera plus de ressources pour surveiller et interdire le contenu raciste des utilisateurs à travers le jeu. L’outil de signalement dans le jeu sera élargi pour inclure les noms racistes et similaires. Infinity Ward vise à augmenter le nombre d’interdictions par heure. Les mises à niveau techniques incluent des « restrictions plus importantes » sur les changements de nom, ainsi que des filtres plus intelligents pour empêcher ces noms d’utilisateur d’être créés en premier lieu. Enfin, Infinity Ward bannira les récidivistes du jeu.

Call of duty au cœur des critiques sur les réseaux sociaux

La campagne pour inciter les développeurs à agir contre les « noms racistes et haineux » semble avoir atteint son objectif.

Avec l’effusion récente de soutien à la fois personnel et d’entreprise pour les traitements policiers des Afro-Américains aux États-Unis et ailleurs, certains ont souligné que ceux qui prétendent maintenant vouloir se battre pour les opprimés ne font pas réellement les efforts nécessaires pour lutter contre le racisme. Un tel cas a été mis en lumière par l’utilisateur de Twitter ModernWarzone qui a reproché aux développeurs et éditeurs de Call of Duty : Modern Warfare de ne pas en faire assez pour empêcher les gens d’utiliser un langage raciste dans leur nom dans le jeu. La campagne #EndCODracism a commencé sur Twitter et un article sur le sous-programme Modern Warfare a rapidement gagné du terrain. Cela a incité Infinity Ward à faire une déclaration sur une lettre d’un jour exposant les changements qu’ils ont l’intention d’implanter pour mettre fin à l’utilisation de langage raciste dans le jeu. « Il n’y a pas de place pour le contenu raciste dans notre jeu », indique-t-il.

Les développeurs se sont également excusés auprès de la communauté et parlent d’un engagement continu à interdire le racisme. « Nous nous excusons auprès de nos joueurs. C’est notre engagement envers vous, nos fans, merci. » Ces promesses ont été apparemment motivées par le sillage d’un utilisateur de Reddit interpellant Infinity Ward à travers une vidéo montrant des dizaines de comptes utilisant le n-mot comme nom d’utilisateur. Bien que les insultes raciales ne puissent pas être définies comme noms d’utilisateur, les joueurs utilisaient des symboles pour contourner les filtres existants. Ces changements sont particulièrement mis en évidence face aux récentes protestations entourant le meurtre de George Floyd, un homme noir non armé qui a été assassiné par l’officier de police de Minneapolis Derek Chauvin. Récemment, d’autres sociétés de jeux ont également présenté des déclarations, des dons à des causes Black Lives Matter et promettent d’aider à diversifier l’industrie du jeu. La quatrième saison très attendue de Call of Duty : Modern Warfare devait sortir hier le 3 juin, mais a été retardée en raison de la colère et des protestations qui ont englouti les États-Unis.