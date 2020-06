Cuisine : Les meilleures recettes de burgers de viandes variées et sans bœuf

À la carte de plus de 80 % des restaurants français, ce met qui avait longtemps symbolisé la malbouffe est désormais très apprécié. Facile et rapide à servir, le hamburger peut être préparé avec des produits de l’hexagone, et même sans bœuf.

Il est tout à fait possible de cuisiner ce plat sans utiliser de la viande rouge, ou du moins sans en mettre beaucoup. Le bœuf est évidemment la principale protéine qui a longtemps fait le burger ce qu’il est actuellement. Avec les nouvelles pratiques alimentaires, les différents régimes et les tendances culinaires qui se sont développés au fil du temps cependant, il est clair que sa préparation tout comme ses ingrédients ont été réadaptés.

Autrement dit, cette spécialité peut très bien être concoctée et servie pour plaire à tous. Pour les Français qui apprécient la cuisine faite maison, voici quelques recettes qu’ils peuvent facilement suivre et adopter selon leur envie, mais aussi en fonction de leur garde-manger. Focus sur ces préparations de hamburgers avec des viandes variées et sans bœuf.

Burger de dindon

D’abord, le bœuf peut être remplacé par la dinde. Il ne s’agit donc plus d’utiliser de la viande hachée issue de ce mammifère ruminant, mais d’une volaille. Idéal pour le petit-déjeuner, ce type de hamburger est préparé avec cet autre ingrédient, qui se révèle plus léger. On viendra par la suite parfumer le tout de sauge fraîche tout en rajoutant des graines de fenouil et une pincée de sucre. Avec un œuf sur le plat, on obtient un petit-déjeuner savoureux.

Burger au poulet Kimchi

Évidemment, on ne peut pas cacher le côté un peu fade qu’aura le goût des galettes de poulet hachées. C’est pourquoi on a décidé d’y rajouter de l’ail et du gingembre. Et pour limiter le gras dans le tout, le hamburger peut être orné de salade, d’épice, de sauce Sriracha et du fameux mets traditionnel coréen, le Kimchi.

Burger végétarien aux pois noirs

Voici un hamburger parfait pour les végétaliens. Il suffit en effet de rajouter des champignons et des pois pour qu’il ait une bonne densité et humidité. On constatera ainsi des goûts naturels audacieux. Il pourrait plaire à beaucoup, mais on pourrait très vite succomber pour le suivant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Belles Nouvelles (@lesbellesnouvelles) le 3 Août 2019 à 3 :00 PDT

Burger BTL au poulet au fromage bleu

Essentiellement composé de tranches de bacon, de tomate et de feuilles de laitue, le sandwich BTL (Bacon-Tomato-Lettuce) est très populaire aux États-Unis. Il s’agit donc de mélanger ce plat avec l’autre pour finir en farcissant le tout d’un fromage bleu crémeux et salé.

Burger de dinde et bacon BBQ

Le meilleur moyen de donner un bon goût au fameux burger de dindon, réputé pour sa légèreté, serait sans doute d’y rajouter une autre saveur. Autrement dit, ce plat assez particulier sera plus agréable à déguster au petit-déjeuner avec de la sauce barbecue ou BBQ. Effectivement, il est possible de l’empiler avec du bacon croustillant.

Burger d’agneau du Moyen-Orient

Pour ceux qui choisissent de remplacer le bœuf par une autre protéine, ils peuvent tout à fait s’orienter vers l’agneau. Il suffit de le jeter sur le gril et de le garnir d’épices aromatiques. Pour plus de saveurs, on le cuisine avec de la relish au concombre et au yogourt au cumin.

Burger de poulet Cordon Bleu

L’élégance est au rendez-vous dans ce plat avec une poitrine de poulet en sandwich avec du gruyère et du prosciutto. Il s’agit entre autres d’une rencontre entre le jambon de la Forêt-Noire, la galette de burger de poulet haché et le fromage suisse.

Burger Falafel

Comme son nom l’indique, il s’agit de préparer un burger avec une version du falafel du Moyen-Orient. On utilise alors des pois chiches trempés, qui seront par la suite moulus et mélangés avec du persil, pour former une galette.

Burger de saumon grillé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par K pour Katrine (@kpourkatrine) le 6 Juin 2018 à 6 :03 PDT

Servir un hamburger en choisissant de remplacer le bœuf par du poisson est tout à fait original. On choisira alors le saumon comme ingrédient. Toutefois, on oublie les rondelles farineuses et minces exposées depuis des lustres dans le congélateur. Bref, il est préférable d’y mettre des galettes suffisamment épaisses et juteuses pour apprécier pleinement leur saveur. Ensuite, on couronne le tout avec une sauce au saumon.

Burger de saucisse à la pomme et au cheddar

On le prépare tout comme le burger de dindon en substituant ce dernier avec de la saucisse. Il peut être pris au déjeuner en y rajoutant de la sauge mouchetée grillée et une tranche de pomme glacée à l’érable. Enfin, on empile le tout avec du cheddar fort et fondant.

Burger de porc et chorizo au Chili

On utilise du porc haché, du chorizo mexicain pour obtenir un côté juteux avant de garnir le tout avec du piment grillé et de la purée d’avocat. Ce plat est idéal pour changer le goût classique du hamburger. En accompagnement, on opte pour une boisson glacée.