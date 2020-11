Les futures montres intelligentes pourraient être alimentées par votre mouvement

Les chercheurs ont développé une technologie qui maintient les montres intelligentes alimentées par votre mouvement.

Cela pourrait être vital pour les montres qui suivent votre santé 24 heures sur 24.

Cela peut prendre un certain temps avant que vous puissiez mettre un appareil sur votre poignet.

Vous pouvez faire fonctionner une montre mécanique automatique simplement en vous déplaçant, mais vous n’avez pas ce luxe avec les montres intelligentes – à un moment donné, vous devez les retirer pour recharger la batterie. Cela ne posera peut-être pas de problème à l’avenir. Comme le China Morning Post rapports, des chercheurs de l’Université chinoise de Hong Kong ont mis au point une technologie (illustrée ci-dessous) qui permettrait aux montres intelligentes de rester alimentées par le mouvement humain.

La percée tourne autour d’un récupérateur d’énergie avec un convertisseur de fréquence magnétique qui amplifie la sortie de «dix fois» à 1,74 mW. Balancez votre bras et vous pourriez avoir assez de puissance de ce mouvement pour piloter un écran de montre intelligente, un processeur et des fonctionnalités de suivi de la santé comme un capteur de fréquence cardiaque. La quantité d’énergie dépendra de votre activité (une séance d’entraînement serait bien meilleure que de rester assis à votre bureau), mais vous n’aurez peut-être jamais besoin de retirer la montre de votre poignet si elle est suffisamment efficace.

Vous n’aurez pas non plus à faire de compromis sur la taille. La moissonneuse entière mesure environ 0,3 pouce carré.

La montre intelligente alimentée par le mouvement humain pourrait avoir plus d’avantages au-delà de la commodité. Cela pourrait aider l’environnement en réduisant ou en éliminant le besoin de piles. La moissonneuse est également plus simple et plus abordable que dans les smartwatches conventionnelles. Et contrairement à une montre mécanique, il n’y a pas d’engrenages pour ajouter de la friction ou se briser.

Les scientifiques ont déclaré qu'ils espéraient mettre la technologie sur le marché, mais n'ont pas estimé quand cela pourrait se produire. Pourtant, il pourrait arriver un moment où votre smartwatch a une durée d'exécution effectivement infinie. Tant qu'il y a une quantité raisonnable de mouvement, vous pouvez suivre votre sommeil et vos autres habitudes de santé sans une seule interruption.