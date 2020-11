Le retard de la saison 4 de Stranger Things a peut-être aidé la production – / Film

À l’instar de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles censées tourner plus tôt cette année, Choses étranges la saison 4 a été retardée de manière significative. Bien que cela ait créé de nombreux obstacles pour les studios et les réseaux, dans certains cas, le retard aide en fait les créateurs à affiner ces projets afin qu’ils puissent se révéler meilleurs qu’ils ne l’auraient autrement dans un calendrier plus strict. Producteur exécutif et réalisateur Shawn Levy dit Choses étranges la saison 4 a eu la chance de bénéficier du retard et les résultats pourraient profiter aux fans de manière considérable.

Parler avec Collider pour soutenir la prochaine série de vacances Netflix Dash et Lily, Shawn Levy a expliqué comment la pandémie avait eu un impact sur la prochaine saison de Choses étranges. Dans un cas rare de pandémie faisant que quelque chose de bien se produise, Levy a expliqué:

«Je dirai simplement que la pandémie a définitivement retardé massivement le tournage et donc le lancement de notre saison 4 actuelle, date encore à déterminer. Mais cela a eu un impact très positif en permettant aux frères Duffer, pour la toute première fois, d’écrire toute la saison avant de la tourner et d’avoir le temps de réécrire d’une manière qu’ils avaient rarement auparavant afin que la qualité de ces scénarios soit exceptionnelle, peut-être mieux que jamais. »

C’est fou pour moi que les studios et les réseaux soient si prêts à sacrifier la qualité potentielle au profit du respect d’un calendrier qu’ils s’établissent. Pourquoi ne peut pas Matt & Ross Duffer avez-vous toujours assez de temps pour mettre les scripts sous la bonne forme avant le début de la production? Bien sûr, il pourrait être utile d’avoir une date limite pour allumer un feu sous les culs des écrivains afin qu’ils ne passent pas seulement un temps infini à peaufiner le script. Mais pourquoi ne pas avoir un peu de flexibilité pour ne pas avoir à prendre de décisions créatives alors qu’il y a déjà une pression due à la production en même temps?

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de l’histoire au centre de Choses étranges saison 4, mais on sait que David Harbour sera de retour en tant que Hopper. C’était un secret que Netflix savait qu’il ne pouvait pas garder, et Harbour l’a comparé au retour de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux trilogie. L’acteur a également déclaré que la quatrième saison devait arriver au début de l’année prochaine, mais cela a probablement été considérablement repoussé en raison du long retard de production.

Un détail intéressant qui a récemment émergé de l’ensemble de Choses étranges la saison 4 est l’apparition d’un nouveau personnage joué par Levon Thurman-Hawke, le frère de Choses étranges nouveau venu de la saison 3 Maya Hawke. Le nouveau personnage est un enfant qui est clairement dans le style de vie punk, et il a été vu dans un magasin de vidéos avec certains des autres Choses étranges personnages. Peut-être qu’il joue le frère du Robin de Maya Hawke.

Même si nous ne savons pas quand Choses étranges la saison 4 sortira maintenant, nous savons que le premier épisode s’appelle «Chapter One: The Hellfire Club». Nous devrons être patients en attendant d’en savoir plus.

Articles sympas sur le Web: