Les enfants de l’histoire du redémarrage du maïs font allusion à une préquelle – / Film

Alors que la plupart des productions cinématographiques ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus, un nouveau Enfants du maïs film qui a tourné en Australie a trouvé des moyens de continuer. Le film est maintenant terminé et les détails finissent par couler, y compris les acteurs et un bref synopsis. Du point de vue des choses, cette dernière version Stephen KingLa courte histoire sera une préquelle, détaillant comment ces enfants du maïs sont devenus si effrayants pour commencer.

Le mois dernier, une nouvelle a éclaté Enfants du maïs le film était en route. La nouvelle est venue accompagnée de la révélation surprenante que la production, qui a été mise en place en Australie, a pu continuer à filmer tandis que pratiquement toutes les autres productions de films ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus. À l’époque, tout ce que nous savions vraiment sur le film au-delà, c’était que Kurt Wimmer était dans le fauteuil du directeur.

Maintenant, Variety a plus d’informations. Elena Kampouris (Avant que je tombe), Kate Moyer (Quand l’espoir appelle), Callan Mulvey (Avengers: Fin de partie), et Bruce Spence (Le seigneur des anneaux: le retour du roi) font partie de la distribution et, en tant que producteur Lucas Foster le dit, ce nouveau Blé n’a « presque rien à voir avec » le 1984 Enfants du maïs film. Ce n’est pas vraiment une surprise, tout bien considéré puisque pratiquement tous les Enfants du maïs la suite n’a presque rien à voir avec le film qui le précède.

Le nouveau Enfants du maïs « Décrit les événements qui ont conduit au massacre des adultes d’une petite ville du Nebraska, notamment, par leurs enfants, après que l’irresponsabilité des adultes a ruiné la récolte et l’avenir des enfants. » Si vous êtes rouillé dans l’ensemble Enfants du maïs histoire, le premier film a suivi un couple – joué par Peter Horton et Linda Hamilton – qui s’est retrouvé dans la ville effrayante de Gatlin, Nebraska, où tous les adultes sont morts, et une horde de mauvais enfants se déchaînent. Ce synopsis semble être une préquelle à cette histoire.

Enfants du maïs 1984 a été adapté de l’histoire de Stephen King du même nom, mais c’était une adaptation très lâche. L’histoire est brève et se termine sur une note plutôt méchante. Il n’entre pas non plus dans les détails de la façon dont la ville de Gatlin s’est retrouvée dans son état cauchemardesque, c’est donc là que ce nouveau film entre en jeu, je suppose. Sur la base de tout ce que je lis ici, je suis sûr à 99,9% de cette dernière Enfants du maïs va être un film directement en VOD, car c’est la normale pour le cours de la série à ce stade.

