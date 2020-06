De nouveaux films sur les enfants du maïs dévoilés et filmés pendant une pandémie

Enfants des fans de Corn, un nouveau film est en route, et il a été tourné pendant la pandémie. Le nouveau film n’aura rien à voir avec le film original de 1984 ou la série qui a vraiment suivi. Au lieu de cela, il réinventera quelque peu l’histoire du roman original de Stephen King, en l’utilisant davantage comme point de départ. Elena Kampouris (« Avant de tomber ») et Kate Moyer (« When Hope Calls ») avec des talents australiens bien connus Callan Mulvey (« Avengers: Endgame ») et Bruce Spence (« Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi »), sont les acteurs de cette version, avec Kurt Wimmer (Équilibre, Ultra-violet) réaliser et être produit par Lucas Foster. Ils ont parlé des précautions qu’ils ont prises sur Variety.

« Vous pouvez théoriser tout ce que vous aimez sur les protocoles de sécurité, mais jusqu’à ce que vous soyez sur le plateau, vous ne savez pas vraiment. Mais je peux maintenant vous dire qu’il est impossible de garder une équipe de caméras à 1,5 mètre », a déclaré le producteur Lucas Foster (« Ford v Ferrari « ) a déclaré Variété. « Nous avons fini par prendre des centaines de mesures. Nous ne faisions pas confiance à l’ensemble. Au lieu de cela, nous avons décomposé chaque scène séparément. Nuit. Jour. Foule. Intérieurs. Et ainsi de suite, en évaluant différents niveaux de risque », a déclaré Foster. « Nous avions l’assurance en place avant de toucher le sol, et je me suis assuré d’avoir payé les primes avant de quitter les États-Unis », a déclaré Foster. « J’ai traité le film comme un film indépendant, sans marge d’erreur et avec beaucoup d’assurance », a déclaré Foster, qui a souscrit trois polices: pour les voyages, la production et le genre de détails qui peuvent survenir sur un film d’horreur. Nous n’avons pas utilisé de caution d’achèvement. Si nous l’avions fait, nous aurions probablement été considérés comme non filmables et nous nous sommes arrêtés « , a déclaré Foster.

C’est encore fou pour moi que personne n’ait vraiment pensé que ce film allait arriver il y a deux mois. Il n’y a pas encore de date de sortie prévue ou quoi que ce soit, mais vous pouvez parier que cela ira directement en streaming VOD.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!