Que souhaitez-vous savoir

S’il y a une chose sur laquelle tous les conducteurs peuvent s’entendre, c’est que les pièges à vitesse sont nuls. Ils apparaissent toujours lorsque vous vous y attendez le moins, et pire encore, ils peuvent être très inexacts. Vous allez peut-être à ou sous la limite de vitesse, et le piège pense toujours que vous accélérez!

Compte tenu de cela, de nombreux conducteurs trouvent un soulagement à l’aide de la fonction d’interruption de vitesse de Google Maps. Je ne sais pas ce que c’est, ni comment l’utiliser? Continuez à lire pour un aperçu complet.

Qu’est-ce que la fonction Speed ​​Trap de Google Maps?

En 2019, Google Maps a introduit de nouvelles fonctionnalités dans son application Google Maps populaire. Ces fonctionnalités ont permis aux utilisateurs de signaler divers événements sur la route. Cela comprend les rapports d’incident, les vues des accidents, les points de contrôle DUI et les radars.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs qui connaissent l’emplacement des radars peuvent les marquer sur Google Maps, alertant les autres conducteurs. Cela donne au conducteur le temps de ralentir ou de contourner le piège à vitesse à sa discrétion.

Google a initialement testé cette fonctionnalité dans certains pays uniquement, mais l’a déployée plus largement en mai 2019. Désormais, les rapports de radars sont disponibles dans la plupart des pays. Les pays dans lesquels vous pouvez utiliser la fonction de limitation de vitesse incluent, mais sans s’y limiter:

Canada

NOUS

Australie

Brésil

Italie

Namibie

Espagne

Pays-Bas

Islande

Grèce

Cette fonctionnalité a été ajoutée après que Google a acheté la société de navigation Waze pour 1,1 milliard de dollars. La fonction de radar, ainsi que les rapports d’incident et la possibilité de voir les limites de vitesse publiées directement depuis l’application, étaient exclusives à Waze auparavant. Désormais, tout le monde avec Google Maps peut en profiter.

Comment vérifier les radars à l’aide de Google Maps

Vous serez heureux de savoir que vous n’avez rien à faire de spécial pour trouver des radars le long de votre itinéraire.

Tant que vous disposez de la dernière version de Google Maps, l’application vous avertit simplement s’il y a un ralentisseur le long de votre itinéraire. Cela vaut également pour les ralentissements de la circulation et les rapports d’accident. Tant que quelqu’un a signalé le radar, vous pourrez également le voir.

Il est important de noter que tous les radars n’ont pas été signalés. Des radars sont constamment ajoutés aux routes, alors ne soyez pas surpris si vous en voyez un qui ne figure pas sur Google Maps.

Si vous faire voir un indicateur de vitesse non signalé, vous devez le signaler à Google Maps vous-même pour profiter aux autres conducteurs sur la route.

Comment ajouter un piège de vitesse à Google Maps

L’ajout d’un emplacement de radar à Google Maps est rapide et facile.

Tout d’abord, ne faites pas cela pendant que vous conduisez. L’utilisation de votre téléphone au volant est illégale et dangereuse. Prenez une note mentale de l’endroit où se trouve le piège et remplissez-le lorsque vous vous garez, ou arrêtez-vous si vous devez.

Tapez l’itinéraire que vous avez emprunté dans Google Maps et appuyez sur « Go » pour passer en mode navigation. Une fois en mode navigation, trouvez la zone avec le radar. Vous verrez une icône «+» sur le côté droit de l’écran, quelques icônes vers le bas.

Appuyez dessus et vous serez accueilli avec quelques options, dont «ralentir» et «speed trap». Sélectionnez «speed trap» et Google Maps fera le reste pour vous. L’application ajoute automatiquement le rapport de vitesse, vous donnant un bref compte à rebours par lequel vous pouvez annuler le rapport.

C’est si facile! Soyez assuré que vous avez aidé d’autres conducteurs sur la route à éviter un piège à vitesse.

Que pensent les policiers de cela?

Bien qu’il ne soit pas illégal de montrer des pièges à vitesse sur Google Maps, la police ne l’aime pas trop.

Peu de temps après son lancement, les policiers de New York ont ​​exhorté Google à supprimer la fonctionnalité. Ils ont dépeint la fonction de piège de vitesse comme un risque pour les conducteurs et le grand public. Ils ont particulièrement mal vu le fait que les gens peuvent utiliser la fonction de radar pour marquer des points de contrôle de toutes sortes, y compris des points de contrôle DUI.

Aux yeux de la police, cela augmente les risques de conducteurs ivres et d’accidents de voiture. Tout ce qui augmente les chances d’appeler un avocat accident de voiture est un grand non-non pour les flics.

Cependant, Google Maps ne vous permet pas spécifiquement de marquer les points de contrôle DUI. L’utilisateur devrait répertorier le point de contrôle comme un piège de vitesse. N’ayant aucun moyen de commenter ou d’indiquer clairement s’il s’agit d’un point de contrôle, il ne s’agit pas d’une représentation précise de la façon dont la plupart des gens utilisent la fonctionnalité.

En outre, Google a équilibré la fonction de limitation de vitesse en ajoutant également un affichage de la limite de vitesse à l’application. Examinons cela.

Google Maps affiche-t-il la limite de vitesse?

Google Maps affiche désormais les limites de vitesse sur tous les itinéraires que vous avez définis.

La meilleure partie à ce sujet est que cela se fait automatiquement. Vous n’avez rien à signaler, cela se produit simplement. Les limites de vitesse s’affichent dans le coin inférieur gauche de votre application Google Maps.

Si la limite de vitesse indiquée est incorrecte, vous pouvez la signaler à Google et lui demander d’examiner le problème.

La fonctionnalité de limitation de vitesse de Google Maps fonctionne main dans la main avec la fonction de limitation de vitesse. Si vous voyez un piège à vitesse arriver sur votre itinéraire, vous pourrez également voir la limite de vitesse attendue. Si vous allez un peu vite, vous pouvez corriger votre vitesse, vous permettant de passer en toute sécurité à travers le piège à vitesse.

De cette façon, vous pourriez faire valoir que les fonctions de piège de vitesse et de limitation de vitesse rendent les conducteurs plus sûr. Ils encouragent les conducteurs à prendre la bonne vitesse et à conduire avec prudence.

Plus jamais de vitesse piégée

Maintenant que vous savez comment utiliser la fonction d’interruption de vitesse de Google Maps, ainsi que la fonction de limitation de vitesse de Google Maps, vous pouvez garder une longueur d’avance sur la police. Alors que vous devez toujours faire de votre mieux pour ne pas accélérer, des accidents se produisent. Réduisez ces accidents en utilisant les fonctionnalités à votre disposition et en respectant les règles de la route.

