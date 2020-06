PS5 Reveal: Resident Evil 8 Village n’est plus une rumeur

Et ici, nous pouvons dire que les rumeurs sont vraies: montrées lors de l’événement de révélation PS5 aujourd’hui, Village Resident Evil 8 (Note de l’éditeur: Après la recherche, il semble que le titre officiel du jeu soit simplement Resident Evil Village, le chiffre romain VIII n’étant qu’un astuce visuel intelligent dans le logo, ne faisant pas partie du titre) Ici pour donner à tout le monde ce qu’ils ont toujours voulu de la franchise Capcom bien-aimée: des loups-garous, des demeures incroyables, des dames cannibales effrayantes habillées comme si elles allaient au bal, et Chris Redfield faisant … euh … tout ce qu’il faisait là-bas à la fin. Tuer Mia? Honnêtement, je ne suis pas vraiment sûr. C’est les méchants? Tirer sur des gens n’est pas très agréable, alors peut-être que oui. Quoi qu’il en soit, cette bande-annonce a montré beaucoup de choses et a fait ses débuts ce nouveau décor et thème d’horreur gothique d’Europe de l’Est dont nous entendons parler dans les rumeurs depuis des mois. Jetez un œil à la première bande-annonce.

La

C’est beaucoup à retenir si je suis réel pendant un moment. Il semble que ceux Resident Evil 7: Biohazard le protagoniste Ethan est de retour et dans un autre endroit qui ressemble à ça suce tout autour, avec de la neige tourbillonnante et un village hanté qui dégage une vraie Resident Evil 4 ambiance. Cependant, il semble que le loup-garou soit sur le menu – ou vous êtes plutôt sur son menu – et une sorcière maléfique d’une certaine sorte règne sur toute cette zone.

La lignée de Redfield sera-t-elle poursuivie? Qui sait, mais tout semble spectaculaire sur la PS5. Capcom a fourni quelques informations supplémentaires: «Des années après les événements tragiques de Risque biologique Resident Evil 7, Ethan Winters a recommencé avec sa femme Mia, vivant enfin en paix et laissant le passé derrière eux. Cependant, Chris Redfield, le héros légendaire du précédent Resident Evil jeux, perturbe soudainement leur vie, jetant un Ethan dévasté dans un nouveau cauchemar tordu à la recherche de réponses. «

La société a annoncé que la prochaine mise à jour sur le jeu arriverait en août 2020.

Chercher Resident Evil Village à venir en 2021 pour la PlayStation 5, la vue à la première personne et tout. J’espère que vous n’avez pas peur des loups-garous. Ou des bugs. Ou des dames cannibales.