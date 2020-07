Les éditeurs de magazines doivent tourner la page et s’adapter à l’évolution des habitudes de lecture

La mort récente de Tony Elliott, fondateur du titre iconique Time Out, semble symbolique de la disparition de l’industrie britannique du magazine, à laquelle il a tant donné. Elliott, avec Felix Dennis et Richard Neville (Oz), Richard Ingrams, Willie Rushton et Christopher Booker (Private Eye), et Marsha Rowe et Rosie Boycott (Spare Rib), faisaient partie d’une coterie d’entrepreneurs qui ont utilisé le pouvoir du magazine imprimé pour capturer la vitalité et l’irrévérence de Londres des années 1960 et 1970 et ont contribué à façonner Les habitudes de consommation des médias qui ont duré plusieurs générations.Cette culture pourrait ne pas durer plus longtemps.Le bulletin d’opinion d’i: points de discussion d’aujourd’huiConséquencesovidesL’éditeur de Time Out Tony Elliott dans son bureau, Londres, 31 janvier 1971 (Photo: Getty) Il y a deux ans, Somerset House a organisé un exposition intitulée Print! Tearing It Up, avec le sous-titre «Independent British Magazines Changing the World» en reconnaissance de l’impact autrefois mondial des magazines britanniques. Mais de tous les secteurs d’activité qui ont été réduits par Covid-19, celui-ci a été parmi les plus durement touchés Avec 5500 magasins de vente au détail de magazines fermés par le verrouillage et l’absence des voyageurs ferroviaires et aériens si importants pour les ventes occasionnelles (en baisse de 35% d’une année sur l’autre), un média déjà en difficulté est au bord du gouffre. l’effondrement des revenus publicitaires des magazines (en baisse de 60% en moyenne) et l’effacement de l’industrie des événements en direct dans laquelle de nombreux titres se sont diversifiés afin de compenser la baisse de leurs bénéfices imprimés. «L’industrie a été extrêmement durement touchée par les conséquences Covid », déclare Owen Meredith, directeur général de la Professional Publishers Association. «Quel que soit votre choix, Covid a coupé les revenus qui étaient réinvestis dans les marques et le journalisme de qualité qui sous-tend la confiance que les consommateurs leur accordent.» Certains propriétaires de magazines prennent des mesures désespérées. Le titre musical Q a été clôturé par Bauer Media après un examen de son portfolio. Aucun acheteur ne s’est présenté pour sauver le titre, fondé en 1986. Dans une nécrologie du New Statesman, David Hepworth, un fondateur de Q, a affirmé que «le journalisme musical était un produit de l’ère de l’imprimé et du papier; Mettez-le sur un écran et il ne crépite plus. »Lire la suite: Hommages rendus à Tony Elliott, éditeur de Time Out« visionnaire », décédé, à 73 ans Un défi, pas une tragédie l’âge d’or »des magazines britanniques, la période pré-internet pendant laquelle il a fondé le magazine des années 1990 Loaded. « Vous n’avez plus besoin d’acheter de magazines pour savoir où joue un groupe », dit-il. « Les propriétés essentielles des magazines – le sentiment d’être dans un club, de recevoir des informations ou de l’humour – vous pouvez tout obtenir Ces choses sur Instagram ou TikTok ou ailleurs. »Jeudi, le Telegraph a utilisé le sort de Q pour justifier le titre hyperbolique:« La mort des magazines britanniques est une tragédie nationale ». La vérité est que les éditeurs du XXIe siècle doivent s’adapter à servir à changer les habitudes de lecture. C’est un défi mais pas une tragédie. M. Meredith note que les magazines atteignent toujours 81 pour cent des jeunes de 16 à 34 ans chaque mois. C’est juste que la grande majorité lisent sur les plateformes numériques (et génèrent des revenus minimes). L’éditeur qui s’est sans doute le mieux adapté est Future, une société britannique du FTSE 250 qui a prédit la semaine dernière que ses bénéfices seraient «vers le haut des attentes du marché». en raison d’un pic d’audience numérique pendant le verrouillage, l’avenir, qui s’était déjà éloigné de la vente au détail pour se concentrer sur les abonnements, a stratégiquement acquis des titres spécialisés afin de pouvoir dominer certains secteurs verticaux de contenu, tels que la technologie grand public, les jeux et la photographie. s’est développé de façon phénoménale et en octobre dernier, a acheté TI Media (anciennement IPC). Ce mois-ci, Future a lancé trois nouveaux titres numériques destinés aux bingers de la vidéo, aux seniors actifs et aux doigts verts – trois tribus qui ont grandi pendant le verrouillage. les éditeurs doivent innover dans leurs relations commerciales avec les marques. Titre de Hearst Men’s Health s’est associé au spécialiste de l’alimentation fitness MunchFit pour créer Fuel, un service de livraison de repas pour les «passionnés de santé». Le Hearst Institute de Londres promet d’aider les partenaires commerciaux en testant les produits avant leur lancement et en effectuant des études de marché avec les lecteurs . Les produits approuvés porteront «l’assurance qualité» de titres de confiance tels que Good Housekeeping et Elle et généreront des revenus indispensables à l’éditeur. Le secteur des événements en direct évolue également sous nos yeux. Time Out, avec lequel Elliott est resté impliqué jusqu’à sa mort à l’âge de 73 ans, est à l’avant-garde, s’est associé à Instagram ce mois-ci pour organiser un festival virtuel de deux jours faisant la promotion des petites entreprises à Londres et à New York. , reviendra le mois prochain.

